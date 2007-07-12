Один я не могу войти в мобильное приложение?
Мол, возникла ошибка, но мы уже про неё знаем и занимаемся решением проблемы... уже два дня как.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:34
Re: Альфа-Банк
Один я не могу войти в мобильное приложение?
Мол, возникла ошибка, но мы уже про неё знаем и занимаемся решением проблемы... уже два дня как.
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:06
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:10
Re: Альфа-Банк
никто не столкнулся с проблемой - тянешь на Альфу с Моно из МАБ - а нетушки
моно отклоняет, поскольку у моно списание идет в уе, хотя в Альфе задаю в грн. раньше в этом месяце уже делал такие переводы.
из моно сделал перевод на альфу
у кого из банков глюк?
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:28
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:06
Может мне Алла даст кредитного лимита много и рассрочку на 6 месяцев.
А вообще что запрещает дать пол залог депозита, овгз, парко места . Например .
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
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