Один я не могу войти в мобильное приложение?
Мол, возникла ошибка, но мы уже про неё знаем и занимаемся решением проблемы... уже два дня как.
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:34
Re: Альфа-Банк
Один я не могу войти в мобильное приложение?
Мол, возникла ошибка, но мы уже про неё знаем и занимаемся решением проблемы... уже два дня как.
Додано: Нед 22 лис, 2020 19:06
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:10
Re: Альфа-Банк
никто не столкнулся с проблемой - тянешь на Альфу с Моно из МАБ - а нетушки
моно отклоняет, поскольку у моно списание идет в уе, хотя в Альфе задаю в грн. раньше в этом месяце уже делал такие переводы.
из моно сделал перевод на альфу
у кого из банков глюк?
Додано: Нед 22 лис, 2020 21:28
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 22 лис, 2020 22:06
Может мне Алла даст кредитного лимита много и рассрочку на 6 месяцев.
А вообще что запрещает дать пол залог депозита, овгз, парко места . Например .
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Нед 22 лис, 2020 23:21
Re: Альфа-Банк
Банк зациклен на официальных доходах. К чему это приводит в каждом втором случае всем известно - просрочки по платежам, реструктуризация, кредитные каникулы, продажа долга коллекторам за 30% в лучшем случае.
Не хотят проявлять гибкость. При том, что многие банки готовы распахнуть объятия для платежеспособного клиента на основании выписки по карте другого банка.
Рынок меняется, но не все подхватывают тренды.
Размер имеет значение.
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