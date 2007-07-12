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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 лис, 2020 17:34
Один я не могу войти в мобильное приложение?
Мол, возникла ошибка, но мы уже про неё знаем и занимаемся решением проблемы... уже два дня как.
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aleexxxx
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Додано: Нед 22 лис, 2020 17:44
aleexxxx
Зашёл сейчас без проблем.
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Vorlon
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Додано: Нед 22 лис, 2020 19:06
Vorlon написав:aleexxxx
Зашёл сейчас без проблем.
Техподдержка ответила:
на некоторых устройствах андроид наблюдается данная ошибка, в разработке находиться обновление которое фиксит это сообщение, а пока что Вы можете воспользоваться веб-версией банкинга по ссылке
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aleexxxx
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Додано: Нед 22 лис, 2020 21:10
никто не столкнулся с проблемой - тянешь на Альфу с Моно из МАБ - а нетушки
моно отклоняет, поскольку у моно списание идет в уе, хотя в Альфе задаю в грн. раньше в этом месяце уже делал такие переводы.
из моно сделал перевод на альфу
у кого из банков глюк?
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Shaman
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Додано: Нед 22 лис, 2020 21:28
Shaman написав:
хотя в Альфе задаю в грн
а де вы у Алки задаете в чем тянуть?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 22 лис, 2020 22:06
Может мне Алла даст кредитного лимита много и рассрочку на 6 месяцев.
А вообще что запрещает дать пол залог депозита, овгз, парко места . Например .
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html
Хозяин системы.
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proftpd66
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Додано: Нед 22 лис, 2020 23:21
proftpd66 написав:
Может мне Алла даст кредитного лимита много и рассрочку на 6 месяцев.
А вообще что запрещает дать пол залог депозита, овгз, парко места . Например .
Банк зациклен на официальных доходах. К чему это приводит в каждом втором случае всем известно - просрочки по платежам, реструктуризация, кредитные каникулы, продажа долга коллекторам за 30% в лучшем случае.
Не хотят проявлять гибкость. При том, что многие банки готовы распахнуть объятия для платежеспособного клиента на основании выписки по карте другого банка.
Рынок меняется, но не все подхватывают тренды.
Размер имеет значение.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 07:32
clientage написав: Shaman написав:
хотя в Альфе задаю в грн
а де вы у Алки задаете в чем тянуть?
неправильно сказал - не задаю, но уже сразу указано, что сумма в грн
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Shaman
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Додано: Пон 23 лис, 2020 07:55
proftpd66 написав:
Может мне Алла даст кредитного лимита много и рассрочку на 6 месяцев.
А вообще что запрещает дать пол залог депозита, овгз, парко места . Например .
5 мин из пустого в порожнее - а что конкретно надо сделать?..
ни о чем
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Shaman
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