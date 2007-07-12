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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9091909290939094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:40

Re: Альфа-Банк

пополнение White со сберсчета происходит уже 38 минут :(
и это не первый раз, но раньше такое касалось валютной карты, а теперь и гривневой
Arien
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:44

  Shaman написав:
  clientage написав:
  Shaman написав:хотя в Альфе задаю в грн

а де вы у Алки задаете в чем тянуть?


неправильно сказал - не задаю, но уже сразу указано, что сумма в грн

Тоже ловил такой глюк:
1. Оплата в ПроСторе на кассе, в терминале Ощада (или привата, точно не помню) картой моно, через гугл-пей.
2. Он моно приходит пуш с суммой транзакции, в долларах! (сумма гривен по чеку - пересчитана по около-рыночному курсу доллара). Т.е. например вместо 100грн, приходит 3,53$
3. Терминал отклоняет операцию
4. Пробовал раза три. Идёт покупка с пересчётом в доллары, и сразу возврат
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 23 лис, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:45

Вкладчик1234
Интересно - чей глюк?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:49

  Vorlon написав:Интересно - чей глюк?

Если везде участник моно, и терминалы разных банков (альфа и ещё другой) - то наверно моно.

Кстати, я этот глюк словил как раз за пару-тройку дней, когда Горох сообщал о "переходе на новый процессинг". Потом был день, когда и приложение у моно висело с утра до вечера

Хотя может и Альфа и госы просто любят доллары, а нас с моно обманывают, что списывают гривни :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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  #<1 ... 9091909290939094
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