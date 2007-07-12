пополнение White со сберсчета происходит уже 38 минут
и это не первый раз, но раньше такое касалось валютной карты, а теперь и гривневой
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Додано: Пон 23 лис, 2020 12:40
Re: Альфа-Банк
пополнение White со сберсчета происходит уже 38 минут
и это не первый раз, но раньше такое касалось валютной карты, а теперь и гривневой
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:44
Тоже ловил такой глюк:
1. Оплата в ПроСторе на кассе, в терминале Ощада (или привата, точно не помню) картой моно, через гугл-пей.
2. Он моно приходит пуш с суммой транзакции, в долларах! (сумма гривен по чеку - пересчитана по около-рыночному курсу доллара). Т.е. например вместо 100грн, приходит 3,53$
3. Терминал отклоняет операцию
4. Пробовал раза три. Идёт покупка с пересчётом в доллары, и сразу возврат
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 23 лис, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 12:49
Если везде участник моно, и терминалы разных банков (альфа и ещё другой) - то наверно моно.
Кстати, я этот глюк словил как раз за пару-тройку дней, когда Горох сообщал о "переходе на новый процессинг". Потом был день, когда и приложение у моно висело с утра до вечера
Хотя может и Альфа и госы просто любят доллары, а нас с моно обманывают, что списывают гривни
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