RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9091909290939094

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:40

Re: Альфа-Банк

пополнение White со сберсчета происходит уже 38 минут :(
и это не первый раз, но раньше такое касалось валютной карты, а теперь и гривневой
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 950
З нами з: 09.09.14
Подякував: 146 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:44

  Shaman написав:
  clientage написав:
  Shaman написав:хотя в Альфе задаю в грн

а де вы у Алки задаете в чем тянуть?


неправильно сказал - не задаю, но уже сразу указано, что сумма в грн

Тоже ловил такой глюк:
1. Оплата в ПроСторе на кассе, в терминале Ощада (или привата, точно не помню) картой моно, через гугл-пей.
2. Он моно приходит пуш с суммой транзакции, в долларах! (сумма гривен по чеку - пересчитана по около-рыночному курсу доллара). Т.е. например вместо 100грн, приходит 3,53$
3. Терминал отклоняет операцию
4. Пробовал раза три. Идёт покупка с пересчётом в доллары, и сразу возврат
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 23 лис, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13359
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7351 раз.
Подякували: 3501 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:45

Вкладчик1234
Интересно - чей глюк?
Vorlon
 
Повідомлень: 9389
З нами з: 14.06.13
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 12:49

  Vorlon написав:Интересно - чей глюк?

Если везде участник моно, и терминалы разных банков (альфа и ещё другой) - то наверно моно.

Кстати, я этот глюк словил как раз за пару-тройку дней, когда Горох сообщал о "переходе на новый процессинг". Потом был день, когда и приложение у моно висело с утра до вечера

Хотя может и Альфа и госы просто любят доллары, а нас с моно обманывают, что списывают гривни :)
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 13359
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7351 раз.
Подякували: 3501 раз.
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:06

  Shaman написав:
  proftpd66 написав:Может мне Алла даст кредитного лимита много и рассрочку на 6 месяцев.

А вообще что запрещает дать пол залог депозита, овгз, парко места . Например .


5 мин из пустого в порожнее - а что конкретно надо сделать?..
ни о чем


может кто-то вложился в ОВГЗ под 9%-11%, в залог в ОВГЗ выйдате 7-8% годовых кредит на любые потребности, вместо 48% который сейчас.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3679
З нами з: 22.12.16
Подякував: 282 раз.
Подякували: 207 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:12

Товарищи знатоки при выезде за кордон надо звонить в поддерку или нет. В приложении не нашёл чтобы было переключение на заграницу как в ПУМБе или бегемоте.
Ratatui
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7427
З нами з: 30.11.12
Подякував: 113 раз.
Подякували: 702 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:20

  Ratatui написав:Товарищи знатоки при выезде за кордон надо звонить в поддерку или нет. В приложении не нашёл чтобы было переключение на заграницу как в ПУМБе или бегемоте.

Не звонил. В октябре на Мальдивах платил в терминале через Gpay на $2к+, предварительно подняв лимиты оплаты по карте. Все прошло на ура
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5142
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 23 лис, 2020 20:22

  Ratatui написав:Товарищи знатоки при выезде за кордон надо звонить в поддерку или нет. В приложении не нашёл чтобы было переключение на заграницу как в ПУМБе или бегемоте.

Раньше была такая функция в my alfa, там нужно было заполнять соответствующую форму. Отменили примерно года два назад, тогда же это здесь и обсуждалось.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
Повідомлень: 393
З нами з: 29.03.14
Подякував: 27 раз.
Подякували: 15 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9091909290939094
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jay2004, novichok, ramaz і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Айбокс Банк (Аграрний комерційний банк) 1 ... 23, 24, 25
Модератор » Сер 17 кві, 2013 13:55
249 59424
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 20:59
abc111
ОТП БАНК 1 ... 659, 660, 661
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
6606 1482249
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 18:57
Goodman
Банк Земельний Капiтал 1 ... 38, 39, 40
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 16:32
393 81965
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 лис, 2020 16:37
БОБЁР

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (21263)
23.11.2020 21:08
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.