пополнение White со сберсчета происходит уже 38 минут
и это не первый раз, но раньше такое касалось валютной карты, а теперь и гривневой
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Додано: Пон 23 лис, 2020 12:40
Re: Альфа-Банк
пополнение White со сберсчета происходит уже 38 минут
и это не первый раз, но раньше такое касалось валютной карты, а теперь и гривневой
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:44
Тоже ловил такой глюк:
1. Оплата в ПроСторе на кассе, в терминале Ощада (или привата, точно не помню) картой моно, через гугл-пей.
2. Он моно приходит пуш с суммой транзакции, в долларах! (сумма гривен по чеку - пересчитана по около-рыночному курсу доллара). Т.е. например вместо 100грн, приходит 3,53$
3. Терминал отклоняет операцию
4. Пробовал раза три. Идёт покупка с пересчётом в доллары, и сразу возврат
Востаннє редагувалось Вкладчик1234 в Пон 23 лис, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:49
Если везде участник моно, и терминалы разных банков (альфа и ещё другой) - то наверно моно.
Кстати, я этот глюк словил как раз за пару-тройку дней, когда Горох сообщал о "переходе на новый процессинг". Потом был день, когда и приложение у моно висело с утра до вечера
Хотя может и Альфа и госы просто любят доллары, а нас с моно обманывают, что списывают гривни
Biden's Laptop Matters
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:06
может кто-то вложился в ОВГЗ под 9%-11%, в залог в ОВГЗ выйдате 7-8% годовых кредит на любые потребности, вместо 48% который сейчас.
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:12
Товарищи знатоки при выезде за кордон надо звонить в поддерку или нет. В приложении не нашёл чтобы было переключение на заграницу как в ПУМБе или бегемоте.
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:20
Не звонил. В октябре на Мальдивах платил в терминале через Gpay на $2к+, предварительно подняв лимиты оплаты по карте. Все прошло на ура
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:22
Раньше была такая функция в my alfa, там нужно было заполнять соответствующую форму. Отменили примерно года два назад, тогда же это здесь и обсуждалось.
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Додано: Пон 23 лис, 2020 22:06
Спасибо.
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