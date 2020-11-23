|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:40
пополнение White со сберсчета происходит уже 38 минут
и это не первый раз, но раньше такое касалось валютной карты, а теперь и гривневой
-
Arien
-
-
- Повідомлень: 950
- З нами з: 09.09.14
- Подякував: 146 раз.
- Подякували: 49 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:44
Shaman написав: clientage написав: Shaman написав:
хотя в Альфе задаю в грн
а де вы у Алки задаете в чем тянуть?
неправильно сказал - не задаю, но уже сразу указано, что сумма в грн
Тоже ловил такой глюк:
1. Оплата в ПроСторе на кассе, в терминале Ощада (или привата, точно не помню) картой моно, через гугл-пей.
2. Он моно приходит пуш с суммой транзакции, в долларах! (сумма гривен по чеку - пересчитана по около-рыночному курсу доллара). Т.е. например вместо 100грн, приходит 3,53$
3. Терминал отклоняет операцию
4. Пробовал раза три. Идёт покупка с пересчётом в доллары, и сразу возврат
Востаннє редагувалось Вкладчик1234
в Пон 23 лис, 2020 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13364
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7356 раз.
- Подякували: 3501 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:45
Вкладчик1234
Интересно - чей глюк?
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 9390
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 449 раз.
- Подякували: 1008 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 12:49
Vorlon написав:
Интересно - чей глюк?
Если везде участник моно, и терминалы разных банков (альфа и ещё другой) - то наверно моно.
Кстати, я этот глюк словил как раз за пару-тройку дней, когда Горох сообщал о "переходе на новый процессинг". Потом был день, когда и приложение у моно висело с утра до вечера
Хотя может и Альфа и госы просто любят доллары, а нас с моно обманывают, что списывают гривни
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13364
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7356 раз.
- Подякували: 3501 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:12
Товарищи знатоки при выезде за кордон надо звонить в поддерку или нет. В приложении не нашёл чтобы было переключение на заграницу как в ПУМБе или бегемоте.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7432
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:20
Ratatui написав:
Товарищи знатоки при выезде за кордон надо звонить в поддерку или нет. В приложении не нашёл чтобы было переключение на заграницу как в ПУМБе или бегемоте.
Не звонил. В октябре на Мальдивах платил в терминале через Gpay на $2к+, предварительно подняв лимиты оплаты по карте. Все прошло на ура
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5152
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 20:22
Ratatui написав:
Товарищи знатоки при выезде за кордон надо звонить в поддерку или нет. В приложении не нашёл чтобы было переключение на заграницу как в ПУМБе или бегемоте.
Раньше была такая функция в my alfa, там нужно было заполнять соответствующую форму. Отменили примерно года два назад, тогда же это здесь и обсуждалось.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
-
Annet_
-
-
- Повідомлень: 394
- З нами з: 29.03.14
- Подякував: 27 раз.
- Подякували: 15 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 23 лис, 2020 22:06
Flamingo написав: Ratatui написав:
Товарищи знатоки при выезде за кордон надо звонить в поддерку или нет. В приложении не нашёл чтобы было переключение на заграницу как в ПУМБе или бегемоте.
Не звонил. В октябре на Мальдивах платил в терминале через Gpay на $2к+, предварительно подняв лимиты оплаты по карте. Все прошло на ура
Спасибо.
-
Ratatui
-
-
- Повідомлень: 7432
- З нами з: 30.11.12
- Подякував: 113 раз.
- Подякували: 702 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:02
Arien написав:
пополнение White со сберсчета происходит уже 38 минут
и это не первый раз, но раньше такое касалось валютной карты, а теперь и гривневой
Сегодня пополнял карту Погорельца со сбера. 10-02 проводка. Сейчас 11-02, но денег на карте нет...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
-
BVA1
-
-
- Повідомлень: 888
- З нами з: 10.09.14
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:09
BVA1 написав: Arien написав:
пополнение White со сберсчета происходит уже 38 минут
и это не первый раз, но раньше такое касалось валютной карты, а теперь и гривневой
Сегодня пополнял карту Погорельца со сбера. 10-02 проводка. Сейчас 11-02, но денег на карте нет...
Добрый день. Смотрю.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9609
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 874 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|44309
|5382790
|
|
|17633
|2477029
|
Вів 24 лис, 2020 12:29
omb
|
|253
|60120
|
|