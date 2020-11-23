|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:28
Alfa_Bank написав: BVA1 написав: Arien написав:
пополнение White со сберсчета происходит уже 38 минут
и это не первый раз, но раньше такое касалось валютной карты, а теперь и гривневой
Сегодня пополнял карту Погорельца со сбера. 10-02 проводка. Сейчас 11-02, но денег на карте нет...
Добрый день. Смотрю.
11-28 до сих пор денег на карте нет...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
-
BVA1
-
-
- Повідомлень: 888
- З нами з: 10.09.14
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:32
BVA1 написав:
11-28 до сих пор денег на карте нет...
Ваш запрос в работе. При таком пополнении средства обычно по счету проходят онлайн, но мах.срок до 2 часов.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9609
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 874 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:34
Скажите, почему время на форуме на час вперед идет?
-
finfen
-
-
- Повідомлень: 216
- З нами з: 18.05.17
- Подякував: 46 раз.
- Подякували: 3 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:35
finfen написав:
Скажите, почему время на форуме на час вперед идет?
это у вас оно отстает
Выставьте в СВОИХ свойствах экка ЗИМНЕЕ (отмените летнее) время
... делайте хоть что-нибудь!
-
clientage
-
1
1
- Фінансовий гуру Finance.ua
-
- Повідомлень: 33013
- З нами з: 08.12.07
- Подякував: 2623 раз.
- Подякували: 3872 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:37
finfen написав:
Скажите, почему время на форуме на час вперед идет?
У меня правильное время. А вы по ходу в настройках своего кабинета либо не перешли на зимнее время, либо указали не правильный часовой пояс
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
-
Flamingo
-
1
-
- Повідомлень: 5152
- З нами з: 20.03.15
- Подякував: 90 раз.
- Подякували: 1187 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:40
Alfa_Bank написав: BVA1 написав:
11-28 до сих пор денег на карте нет...
Ваш запрос в работе. При таком пополнении средства обычно по счету проходят онлайн, но мах.срок до 2 часов.
Надо меньше тупых SMS-ок слать о том, как лучше пополнять карты. Может тогда и вычислительных ресурсов на Ваших серверах станет больше.
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
-
BVA1
-
-
- Повідомлень: 888
- З нами з: 10.09.14
- Подякував: 125 раз.
- Подякували: 98 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 24 лис, 2020 11:43
Alfa_Bank написав: BVA1 написав:
11-28 до сих пор денег на карте нет...
Ваш запрос в работе. При таком пополнении средства обычно по счету проходят онлайн, но мах.срок до 2 часов.
Приношу извинения за ситуацию. Выявлен сбой зачисления. Работаем над решением.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 9609
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 91 раз.
- Подякували: 874 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|44309
|5382791
|
|
|17633
|2477030
|
Вів 24 лис, 2020 12:29
omb
|
|253
|60120
|
|