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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9092909390949095

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:28

  Alfa_Bank написав:
  BVA1 написав:
  Arien написав:пополнение White со сберсчета происходит уже 38 минут :(
и это не первый раз, но раньше такое касалось валютной карты, а теперь и гривневой

Сегодня пополнял карту Погорельца со сбера. 10-02 проводка. Сейчас 11-02, но денег на карте нет...

Добрый день. Смотрю.

11-28 до сих пор денег на карте нет...
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:32

  BVA1 написав:11-28 до сих пор денег на карте нет...

Ваш запрос в работе. При таком пополнении средства обычно по счету проходят онлайн, но мах.срок до 2 часов.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:34

Re: Альфа-Банк

Скажите, почему время на форуме на час вперед идет?
finfen
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:35

  finfen написав:Скажите, почему время на форуме на час вперед идет?

это у вас оно отстает
Выставьте в СВОИХ свойствах экка ЗИМНЕЕ (отмените летнее) время :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:37

  finfen написав:Скажите, почему время на форуме на час вперед идет?

У меня правильное время. А вы по ходу в настройках своего кабинета либо не перешли на зимнее время, либо указали не правильный часовой пояс :mrgreen:
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
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إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:40

  Alfa_Bank написав:
  BVA1 написав:11-28 до сих пор денег на карте нет...

Ваш запрос в работе. При таком пополнении средства обычно по счету проходят онлайн, но мах.срок до 2 часов.

Надо меньше тупых SMS-ок слать о том, как лучше пополнять карты. Может тогда и вычислительных ресурсов на Ваших серверах станет больше. :evil:
Лестницу к небесам,
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 11:43

  Alfa_Bank написав:
  BVA1 написав:11-28 до сих пор денег на карте нет...

Ваш запрос в работе. При таком пополнении средства обычно по счету проходят онлайн, но мах.срок до 2 часов.

Приношу извинения за ситуацию. Выявлен сбой зачисления. Работаем над решением.
Alfa_Bank
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