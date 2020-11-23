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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:29
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: BVA1 написав:
11-28 до сих пор денег на карте нет...
Ваш запрос в работе. При таком пополнении средства обычно по счету проходят онлайн, но мах.срок до 2 часов.
Приношу извинения за ситуацию. Выявлен сбой зачисления. Работаем над решением.
Заявку надо подавать индивидуально или сбой устраните для всех? А то у меня подобная ситуация - перевод между своими счетами, прошло больше двух часов - ни денег, ни проводки..
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Додано: Вів 24 лис, 2020 13:32
Asdушный написав:
Заявку надо подавать индивидуально или сбой устраните для всех? А то у меня подобная ситуация - перевод между своими счетами, прошло больше двух часов - ни денег, ни проводки..
Добрый день. Устраним для всех.
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