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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9093909490959096

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 13:32

  Asdушный написав:Заявку надо подавать индивидуально или сбой устраните для всех? А то у меня подобная ситуация - перевод между своими счетами, прошло больше двух часов - ни денег, ни проводки..

Добрый день. Устраним для всех.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9612
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:04

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  BVA1 написав:11-28 до сих пор денег на карте нет...

Ваш запрос в работе. При таком пополнении средства обычно по счету проходят онлайн, но мах.срок до 2 часов.

Приношу извинения за ситуацию. Выявлен сбой зачисления. Работаем над решением.

Вы хоть сроки озвучьте. А то скоро конец рабочего дня...
Лестницу к небесам,
Ты выбираешь сам!
BVA1
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 15:10

  BVA1 написав:Вы хоть сроки озвучьте. А то скоро конец рабочего дня...

Исправление, предварительно, ожидается до конца сегодняшнего дня.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9612
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 24 лис, 2020 17:02

Утренний платёж между своими счетами зашёл около 16:00, внешнего пока нет
AVF
 
Повідомлень: 257
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 05:29

Re: Альфа-Банк

Доброе утречко! у всех вчерашние проводки в выписке в MyAlfa задвоились?
Arien
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Повідомлень: 951
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:23

  Arien написав:Доброе утречко! у всех вчерашние проводки в выписке в MyAlfa задвоились?


Некоторые сегодняшние проводки не отображаются в выписке. Почему?
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 07:31

  Kevin написав:
  Arien написав:Доброе утречко! у всех вчерашние проводки в выписке в MyAlfa задвоились?


Некоторые сегодняшние проводки не отображаются в выписке. Почему?

По идее, седня еще не наступило. После 11:00 смотрите, а бывает и после 13:00 при тяжелом похмелье у Алки :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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