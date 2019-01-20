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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 лис, 2020 13:32
Asdушный написав:
Заявку надо подавать индивидуально или сбой устраните для всех? А то у меня подобная ситуация - перевод между своими счетами, прошло больше двух часов - ни денег, ни проводки..
Добрый день. Устраним для всех.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 24 лис, 2020 15:04
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: BVA1 написав:
11-28 до сих пор денег на карте нет...
Ваш запрос в работе. При таком пополнении средства обычно по счету проходят онлайн, но мах.срок до 2 часов.
Приношу извинения за ситуацию. Выявлен сбой зачисления. Работаем над решением.
Вы хоть сроки озвучьте. А то скоро конец рабочего дня...
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Ты выбираешь сам!
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BVA1
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Додано: Вів 24 лис, 2020 15:10
BVA1 написав:
Вы хоть сроки озвучьте. А то скоро конец рабочего дня...
Исправление, предварительно, ожидается до конца сегодняшнего дня.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 24 лис, 2020 17:02
Утренний платёж между своими счетами зашёл около 16:00, внешнего пока нет
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Додано: Сер 25 лис, 2020 05:29
Доброе утречко! у всех вчерашние проводки в выписке в MyAlfa задвоились?
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Arien
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Додано: Сер 25 лис, 2020 07:23
Arien написав:
Доброе утречко! у всех вчерашние проводки в выписке в MyAlfa задвоились?
Некоторые сегодняшние проводки не отображаются в выписке. Почему?
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Kevin
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Додано: Сер 25 лис, 2020 07:31
Kevin написав: Arien написав:
Доброе утречко! у всех вчерашние проводки в выписке в MyAlfa задвоились?
Некоторые сегодняшние проводки не отображаются в выписке. Почему?
По идее, седня еще не наступило. После 11:00 смотрите, а бывает и после 13:00 при тяжелом похмелье у Алки
... делайте хоть что-нибудь!
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