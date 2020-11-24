Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:36
Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:39
не буде
но отправить из МАБа СЭП в любой банк будет бесплатно и надежнее
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:47
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:48
Дякую!
Відправив СЕПом, перевірю як швидко зайдуть
Трохи дивно, за 10 років ніколи з Альфи платіжки не відправляв, лише на Альфу
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