Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?
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Додано: Сер 25 лис, 2020 12:36
Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:39
не буде
но отправить из МАБа СЭП в любой банк будет бесплатно и надежнее
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:47
Додано: Сер 25 лис, 2020 13:48
Дякую!
Відправив СЕПом, перевірю як швидко зайдуть
Трохи дивно, за 10 років ніколи з Альфи платіжки не відправляв, лише на Альфу
Додано: Сер 25 лис, 2020 14:37
а, кстати, откуда бесплатный СЭП есть?
Форвард (не могу заюзать - все еще перевыпускают),
УкрСиб (с p2p заводом и выскакивающим иногда овердрафтом)
Аваль (хз в каком комбинации, но одной Райфкарты+ мало, дает отправить только на карту за%)
ОТП (за 2 грн до 10к каждая транзакция)
ну и
Альфа
знаю
Додано: Сер 25 лис, 2020 15:01
cohan
Из бесплатных карт - зелёная от А-банка (тут Р2Р пихалка и СЭП без комиссий)
Из платных - Прокредит
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:18
монобанк, спортбанк (до 10к) ще. І, якщо не зраджує пам'ять, ПУМБ.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
Додано: Сер 25 лис, 2020 21:29
Хотел спросить, в Польше сальдо операций с капиталом 8млрд$
Это свинорылы дали, в том числе нерезиденты свини?
свиней надо гнать в Польше?
Вирусов SARS/Covid-1 не существует. Птичего, свинного грипа.
http://bratsk.org/news/show/22906.html Хозяин системы.
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