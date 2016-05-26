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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 лис, 2020 12:36
Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?
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Rainbow
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Додано: Сер 25 лис, 2020 12:39
Rainbow написав:Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?
не буде
но отправить из МАБа СЭП в любой банк будет бесплатно и надежнее
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Сер 25 лис, 2020 12:47
Rainbow написав:Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?
Доброго дня. Не буде.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:48
Дякую!
Відправив СЕПом, перевірю як швидко зайдуть
Трохи дивно, за 10 років ніколи з Альфи платіжки не відправляв, лише на Альфу
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Rainbow
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:37
Rainbow написав:
Дякую!
Відправив СЕПом, перевірю як швидко зайдуть
Трохи дивно, за 10 років ніколи з Альфи платіжки не відправляв, лише на Альфу
а, кстати, откуда бесплатный СЭП есть?
Форвард (не могу заюзать - все еще перевыпускают),
УкрСиб (с p2p заводом и выскакивающим иногда овердрафтом)
Аваль (хз в каком комбинации, но одной Райфкарты+ мало, дает отправить только на карту за%)
ОТП (за 2 грн до 10к каждая транзакция)
ну и
Альфа
знаю
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cohan
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:01
cohan
Из бесплатных карт - зелёная от А-банка (тут Р2Р пихалка и СЭП без комиссий)
Из платных - Прокредит
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Amid
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:18
Amid написав:cohan
Из бесплатных карт - зелёная от А-банка (тут Р2Р пихалка и СЭП без комиссий)
Из платных - Прокредит
монобанк, спортбанк (до 10к) ще. І, якщо не зраджує пам'ять, ПУМБ.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
- ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
- Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
- sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
- monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
- А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
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miltador
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Додано: Чет 26 лис, 2020 01:36
miltador написав: Amid написав:cohan
Из бесплатных карт - зелёная от А-банка (тут Р2Р пихалка и СЭП без комиссий)
Из платных - Прокредит
монобанк, спортбанк (до 10к) ще. І, якщо не зраджує пам'ять, ПУМБ.
ощад по 5К.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
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ol_zy
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kreuz
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