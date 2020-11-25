Альфа-Банк
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Додано: Сер 25 лис, 2020 12:36
Alfa_Bank Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?
Rainbow
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Додано: Сер 25 лис, 2020 12:39
Rainbow написав: Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?
не буде
но отправить из МАБа СЭП в любой банк будет бесплатно и надежнее
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: Сер 25 лис, 2020 12:47
Rainbow написав: Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?
Доброго дня. Не буде.
Alfa_Bank
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Додано: Сер 25 лис, 2020 13:48
Дякую!
Відправив СЕПом, перевірю як швидко зайдуть
Трохи дивно, за 10 років ніколи з Альфи платіжки не відправляв, лише на Альфу
Rainbow
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Додано: Сер 25 лис, 2020 14:37
Rainbow написав:
Дякую!
Відправив СЕПом, перевірю як швидко зайдуть
Трохи дивно, за 10 років ніколи з Альфи платіжки не відправляв, лише на Альфу
а, кстати, откуда бесплатный СЭП есть?
Форвард (не могу заюзать - все еще перевыпускают),
УкрСиб (с p2p заводом и выскакивающим иногда овердрафтом)
Аваль (хз в каком комбинации, но одной Райфкарты+ мало, дает отправить только на карту за%)
ОТП (за 2 грн до 10к каждая транзакция)
ну и
Альфа
знаю
cohan
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Додано: Сер 25 лис, 2020 15:01
cohan Из бесплатных карт - зелёная от А-банка (тут Р2Р пихалка и СЭП без комиссий) Из платных - Прокредит
Amid
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Додано: Сер 25 лис, 2020 21:18
Amid написав: cohan
Из бесплатных карт - зелёная от А-банка (тут Р2Р пихалка и СЭП без комиссий)
Из платных - Прокредит
монобанк, спортбанк (до 10к) ще. І, якщо не зраджує пам'ять, ПУМБ.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Додано: Чет 26 лис, 2020 01:36
miltador написав: Amid написав: cohan
Из бесплатных карт - зелёная от А-банка (тут Р2Р пихалка и СЭП без комиссий)
Из платных - Прокредит
монобанк, спортбанк (до 10к) ще. І, якщо не зраджує пам'ять, ПУМБ.
ощад по 5К.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Додано: Чет 26 лис, 2020 10:01
"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки:
https://alfabank.ua/sense-superapp
"
(взято звідси:
https://t.me/alfabankua/895
)
Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
Повідомлень: 306
З нами з: 08.01.20
Подякував: 45 раз.
Подякували: 58 раз.
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