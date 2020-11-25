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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9094909590969097

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:36

Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:39

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?

не буде
но отправить из МАБа СЭП в любой банк будет бесплатно и надежнее :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 12:47

  Rainbow написав:Alfa_Bank
Доброго дня, скажіть будь ласка, якщо я буду тягнути Ультру Альфа-Банку, з додатку А-Банку чи любого іншого, чи буде комісія зі сторони Альфи?

Доброго дня. Не буде.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 13:48

Дякую!
Відправив СЕПом, перевірю як швидко зайдуть :)
Трохи дивно, за 10 років ніколи з Альфи платіжки не відправляв, лише на Альфу 8)
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 14:37

  Rainbow написав:Дякую!
Відправив СЕПом, перевірю як швидко зайдуть :)
Трохи дивно, за 10 років ніколи з Альфи платіжки не відправляв, лише на Альфу 8)


а, кстати, откуда бесплатный СЭП есть?

Форвард (не могу заюзать - все еще перевыпускают),
УкрСиб (с p2p заводом и выскакивающим иногда овердрафтом)
Аваль (хз в каком комбинации, но одной Райфкарты+ мало, дает отправить только на карту за%)
ОТП (за 2 грн до 10к каждая транзакция)
ну и
Альфа

знаю
cohan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 15:01

cohan
Из бесплатных карт - зелёная от А-банка (тут Р2Р пихалка и СЭП без комиссий)
Из платных - Прокредит
Amid
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 лис, 2020 21:18

  Amid написав:cohan
Из бесплатных карт - зелёная от А-банка (тут Р2Р пихалка и СЭП без комиссий)
Из платных - Прокредит

монобанк, спортбанк (до 10к) ще. І, якщо не зраджує пам'ять, ПУМБ.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 01:36

  miltador написав:
  Amid написав:cohan
Из бесплатных карт - зелёная от А-банка (тут Р2Р пихалка и СЭП без комиссий)
Из платных - Прокредит

монобанк, спортбанк (до 10к) ще. І, якщо не зраджує пам'ять, ПУМБ.

ощад по 5К.
СЭП НБУ 23/7 - https://forum.finance.ua/viewtopic.php?f=85&p=5072506#p5072506
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 10:01

"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки: https://alfabank.ua/sense-superapp"
(взято звідси: https://t.me/alfabankua/895)

Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
  • ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн
  • Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку
  • sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн
  • monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн
  • А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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