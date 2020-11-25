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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 90969097909890999100>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:01

  miltador написав:"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки: https://alfabank.ua/sense-superapp"
(взято звідси: https://t.me/alfabankua/895)

Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.

Вже піарять
https://minfin.com.ua/ua/2020/11/26/56137278/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:01

Re: Альфа-Банк

Всё прозрели от отсутствия шаблонов в новом приложении
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:03

Із інформації сайту так і не зрозуміло, як і де його скачувати, в Плей Маркеті ще не має, в пошуку не відображається.
joik
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:07

  joik написав:Із інформації сайту так і не зрозуміло, як і де його скачувати, в Плей Маркеті ще не має, в пошуку не відображається.

В App Store вже є.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
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miltador
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:10

Re: Альфа-Банк

  joik написав:Із інформації сайту так і не зрозуміло, як і де його скачувати, в Плей Маркеті ще не має, в пошуку не відображається.

Есть, я больше часа назад и маркета скачал.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:12

Всех любителей читать забанили по 3.15, стало скучно на форуме)
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    Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:17

      joik написав:Із інформації сайту так і не зрозуміло, як і де його скачувати, в Плей Маркеті ще не має, в пошуку не відображається.

    Доброго дня. Скачати можна, введіть назву Sense SuperApp.
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    Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:20

    По отпечатку не входит, уже раз 5 отваливалось, каждый раз просит подтвердить пуши на устройстве, если зайти в новое, а потом старое приложение
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    vollena71
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    Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:21

    Re: Альфа-Банк

    Альфа, прокомментируйте, пожалуйста новость от Дийи, будет ли доступно у вас в отделениях?

    "​​Касові операції в банках з Дією

    З цифровим паспортом в Дії українці зможуть проводити касові операції в банках.

    З 1 грудня будуть доступні верифікація та ідентифікація особи

    Зміни прийняті Національним банком."
    Menwyy
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    Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:27

      vollena71 написав:По отпечатку не входит, уже раз 5 отваливалось, каждый раз просит подтвердить пуши на устройстве, если зайти в новое, а потом старое приложение

    Добрый день. Если переходите из старого в новое приложение, такое возможно.
    Alfa_Bank
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