Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:01
miltador написав:
"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки:
https://alfabank.ua/sense-superapp
"
(взято звідси:
https://t.me/alfabankua/895
)
Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.
Вже піарять
https://minfin.com.ua/ua/2020/11/26/56137278/
http://lx4.me/c/M1NMYoaB за 200 грн КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і за 50 КОКОДебіт (чорну) від Фарса Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
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Всё прозрели от отсутствия шаблонов в новом приложении
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:03
Із інформації сайту так і не зрозуміло, як і де його скачувати, в Плей Маркеті ще не має, в пошуку не відображається.
joik
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:07
joik написав:
Із інформації сайту так і не зрозуміло, як і де його скачувати, в Плей Маркеті ще не має, в пошуку не відображається.
В App Store вже є.
Оформи кешбек картку за посиланням і отримай:
ПУМБ http://v.pumb.ua/bc7kve 100 грн Форвард http://lx4.me/c/6GcaTPJZ 100/50 грн за кредитну/дебетову картку sportbank https://sportbank.com.ua/promo/?ref=MtvYVIr 55 грн monobank https://monobank.ua/r/xGyF 50 грн А-Банк https://abank24.page.link/gugx 50 грн
miltador
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:10
joik написав:
Із інформації сайту так і не зрозуміло, як і де його скачувати, в Плей Маркеті ще не має, в пошуку не відображається.
Есть, я больше часа назад и маркета скачал.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:12
Всех любителей читать забанили по 3.15, стало скучно на форуме)
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Spring
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:17
joik написав:
Із інформації сайту так і не зрозуміло, як і де його скачувати, в Плей Маркеті ще не має, в пошуку не відображається.
Доброго дня. Скачати можна, введіть назву Sense SuperApp.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:20
По отпечатку не входит, уже раз 5 отваливалось, каждый раз просит подтвердить пуши на устройстве, если зайти в новое, а потом старое приложение
+50 грн 6NULJO4 Промо-код Бонус к депозитам https://monobank.ua/r/bfJG Монобанк http://lx4.me/c/dsDbwysV Форвард Кококард https://a-bank.com.ua/t?a=31GTYIUNJ8X0 Абанк Зеленая https://todobankref.page.link/xeRB Мегабанк Todo
vollena71
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:21
Альфа, прокомментируйте, пожалуйста новость от Дийи, будет ли доступно у вас в отделениях?
"Касові операції в банках з Дією
З цифровим паспортом в Дії українці зможуть проводити касові операції в банках.
З 1 грудня будуть доступні верифікація та ідентифікація особи
Зміни прийняті Національним банком."
Menwyy
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Додано: Чет 26 лис, 2020 11:27
vollena71 написав:
По отпечатку не входит, уже раз 5 отваливалось, каждый раз просит подтвердить пуши на устройстве, если зайти в новое, а потом старое приложение
Добрый день. Если переходите из старого в новое приложение, такое возможно.
Alfa_Bank
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