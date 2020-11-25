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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9097909890999100>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:29

  Menwyy написав:Альфа, прокомментируйте, пожалуйста новость от Дийи, будет ли доступно у вас в отделениях?

"​​Касові операції в банках з Дією

З цифровим паспортом в Дії українці зможуть проводити касові операції в банках.

З 1 грудня будуть доступні верифікація та ідентифікація особи

Зміни прийняті Національним банком."

Добрый день. Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:36

  miltador написав:"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки: https://alfabank.ua/sense-superapp"
(взято звідси: https://t.me/alfabankua/895)

Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.


В текущем виде, никаких улучшений не видно.
В будущем пишут, что может быть появятся цифровые виртуалки, как в Привате. Это хорошо, но с тем же успехом можно сделать в старом мобильном приложении или на сайте.
wig
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:43

Re: Альфа-Банк

Добрый день! А разве категория 5816 (развлечения) не попадает под рассрочку?
rollo
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:48

  rollo написав:Добрый день! А разве категория 5816 (развлечения) не попадает под рассрочку?

Добрый день. 5816 в исключениях.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:57

  vollena71 написав:По отпечатку не входит

Входит идеально!
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:57

Alfa_Bank

  miltador написав:"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки: https://alfabank.ua/sense-superapp"
(взято звідси: https://t.me/alfabankua/895)

Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.


Сделайте пожалуйста воможность загрузки нового приложения из Play Store не только из Украины. У существующего приложения "Alfa-Bank" есть возможность установки из какой-угодно страны. Такая необходимость вызвана тем, что на телефоне установлена другая региональность и ее нужно сохранять по корпоративным причинам.
Wolfenstein
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 11:59

  Wolfenstein написав:Alfa_Bank

  miltador написав:"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки: https://alfabank.ua/sense-superapp"
(взято звідси: https://t.me/alfabankua/895)

Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.


Сделайте пожалуйста воможность загрузки нового приложения из Play Store не только из Украины. У существующего приложения "Alfa-Bank" есть возможность установки из какой-угодно страны. Такая необходимость вызвана тем, что на телефоне установлена другая региональность и ее нужно сохранять по корпоративным причинам.

Добрый день. Спасибо за предложение, передам на рассмотрение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:20

Alfa_Bank Теперь будет только новое приложение или будут два параллельно работать ?
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:22

  Kalgan написав:Alfa_Bank Теперь будет только новое приложение или будут два параллельно работать ?

Пока два. Но с завтрашнего дня скачать старый Мобайл уже будет невозможно. Пользоваться можно только ранее установленным.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:26

Alfa_Bank

скажите, а что такое "ОК, Альфа" ?
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Pig Lives Matter
IMPRINTER
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