Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:29
Menwyy написав:
Альфа, прокомментируйте, пожалуйста новость от Дийи, будет ли доступно у вас в отделениях?
"Касові операції в банках з Дією
З цифровим паспортом в Дії українці зможуть проводити касові операції в банках.
З 1 грудня будуть доступні верифікація та ідентифікація особи
Зміни прийняті Національним банком."
Добрый день. Уточняю.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9620
З нами з: 18.02.13
Подякував: 91 раз.
Подякували: 874 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:36
miltador написав:
"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки:
https://alfabank.ua/sense-superapp
"
(взято звідси:
https://t.me/alfabankua/895
)
Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.
В текущем виде, никаких улучшений не видно.
В будущем пишут, что может быть появятся цифровые виртуалки, как в Привате. Это хорошо, но с тем же успехом можно сделать в старом мобильном приложении или на сайте.
wig
Повідомлень: 4719
З нами з: 06.01.12
Подякував: 61 раз.
Подякували: 305 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:43
Добрый день! А разве категория 5816 (развлечения) не попадает под рассрочку?
rollo
Повідомлень: 1033
З нами з: 20.10.19
Подякував: 33 раз.
Подякували: 97 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:48
rollo написав:
Добрый день! А разве категория 5816 (развлечения) не попадает под рассрочку?
Добрый день. 5816 в исключениях.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9620
З нами з: 18.02.13
Подякував: 91 раз.
Подякували: 874 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:57
vollena71 написав:
По отпечатку не входит
Входит идеально!
Vorlon
Повідомлень: 9398
З нами з: 14.06.13
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1009 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:57
Alfa_Bank miltador написав:
"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки:
https://alfabank.ua/sense-superapp
"
(взято звідси:
https://t.me/alfabankua/895
)
Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.
Сделайте пожалуйста воможность загрузки нового приложения из Play Store не только из Украины. У существующего приложения "Alfa-Bank" есть возможность установки из какой-угодно страны. Такая необходимость вызвана тем, что на телефоне установлена другая региональность и ее нужно сохранять по корпоративным причинам.
Wolfenstein
Повідомлень: 189
З нами з: 28.11.13
Подякував: 368 раз.
Подякували: 31 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лис, 2020 11:59
Wolfenstein написав: Alfa_Bank miltador написав:
"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки:
https://alfabank.ua/sense-superapp
"
(взято звідси:
https://t.me/alfabankua/895
)
Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.
Сделайте пожалуйста воможность загрузки нового приложения из Play Store не только из Украины. У существующего приложения "Alfa-Bank" есть возможность установки из какой-угодно страны. Такая необходимость вызвана тем, что на телефоне установлена другая региональность и ее нужно сохранять по корпоративным причинам.
Добрый день. Спасибо за предложение, передам на рассмотрение.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9620
З нами з: 18.02.13
Подякував: 91 раз.
Подякували: 874 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:20
Alfa_Bank Теперь будет только новое приложение или будут два параллельно работать ?
Kalgan
Повідомлень: 549
З нами з: 02.01.19
Подякував: 26 раз.
Подякували: 65 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:22
Kalgan написав: Alfa_Bank
Теперь будет только новое приложение или будут два параллельно работать ?
Пока два. Но с завтрашнего дня скачать старый Мобайл уже будет невозможно. Пользоваться можно только ранее установленным.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9620
З нами з: 18.02.13
Подякував: 91 раз.
Подякували: 874 раз.
Профіль
1
1
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:26
Alfa_Bank скажите, а что такое "ОК, Альфа" ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
2
1
Свинорил 100 lvl
Повідомлень: 37749
З нами з: 06.08.09
Подякував: 216 раз.
Подякували: 6009 раз.
Профіль
9
5
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Зараз переглядають цей форум:
Ferlakur
, Google Adsense [Bot],
ingtrans
,
liliya_logical
,
miltador
,
msie600
,
ukrprom2014
,
Vorlon
,
wolt450
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
,
Ірина_
,
ShtormK
,
Модератор
Схожі теми
44348
5389569
17654
2481823
252
79916