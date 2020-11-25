Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 12:29
IMPRINTER написав: Alfa_Bank
скажите, а что такое "ОК, Альфа" ?
Добрый день. Это мобильное приложение для клиентов ФЛП.
Alfa_Bank
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Додано: Чет 26 лис, 2020 12:33
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав: Alfa_Bank
скажите, а что такое "ОК, Альфа" ?
Добрый день. Это мобильное приложение для клиентов ФЛП.
Понял ... тоже тоже будет умершлена? если написано, что новое будет единое для всех физиков?
"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуванням"
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IMPRINTER
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Додано: Чет 26 лис, 2020 12:38
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав: Alfa_Bank
скажите, а что такое "ОК, Альфа" ?
Добрый день. Это мобильное приложение для клиентов ФЛП.
Понял ... тоже тоже будет умершлена? если написано, что новое будет единое для всех физиков?
"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуванням"
Пока нет.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9622
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Додано: Чет 26 лис, 2020 12:52
У Аллі сегоджня смотрю снова аукцион невиданной щедрости ... поподымала кредитные лимиты по всем кредиткам.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Pig Lives Matter
IMPRINTER
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:04
IMPRINTER написав:
У Аллі сегоджня смотрю снова аукцион невиданной щедрости ... поподымала кредитные лимиты по всем кредиткам.
По жодній з карт не підняла.
Підпис без реферальних посилань
Кочевник
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:12
miltador написав:
"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки:
https://alfabank.ua/sense-superapp
"
(взято звідси:
https://t.me/alfabankua/895
)
Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.
Нет быстрого перехода с одного экка в другой, как это сделано в Мобайле -- просто ввод др. логина с паролем.
В Сенсе нуна по-новому регится с вводом номера карты и днюхи.
Во многих банках предусмотрена быстрая смена экка на смарте без всяких клонирований
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:36
clientage написав:
В Сенсе нуна по-новому регится с вводом номера карты и днюхи.
А какой сенс в нем региться, если есть смузевый худо-бедно работающий маб?
Это уже разработка спартаковцев? Надеюсь они поправят вечно неработающий сдохсейф или просто причешут мордулица?
+1 налили кредитного лимита. Его как-то можно из приложения уменьшить? Из любого приложения- маба-смузистов или сенсо-спартаковцев.
Water
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:40
Water написав:
+1 налили кредитного лимита. Его как-то можно из приложения уменьшить?
Я неделю-две назад здесь спрашивал и получил ответ от представителя, что снижение лимита только через отделение.
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ingtrans
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:43
clientage написав:
В Сенсе нуна по-новому регится с вводом номера карты и днюхи.
Узнаю Альфу. Даже в новом приложении Sense SuperApp первая авторизация через чур усложнена.
И никакие спартанцы не могут это изменить.
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MASolomko
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:44
ingtrans написав: Water написав:
+1 налили кредитного лимита. Его как-то можно из приложения уменьшить?
Я неделю-две назад здесь спрашивал и получил ответ от представителя, что снижение лимита только через отделение.
Вот и нафига те приложения нужны, если ни лимит по КК понизить, ни деньги со сдохсейфа в нужный момент снять нельзя?
Water
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