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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9098909991009101>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:29

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

скажите, а что такое "ОК, Альфа" ?

Добрый день. Это мобильное приложение для клиентов ФЛП.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:33

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

скажите, а что такое "ОК, Альфа" ?

Добрый день. Это мобильное приложение для клиентов ФЛП.


Понял ... тоже тоже будет умершлена? если написано, что новое будет единое для всех физиков?

"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуванням"
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:38

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

скажите, а что такое "ОК, Альфа" ?

Добрый день. Это мобильное приложение для клиентов ФЛП.


Понял ... тоже тоже будет умершлена? если написано, что новое будет единое для всех физиков?

"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуванням"

Пока нет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 12:52

У Аллі сегоджня смотрю снова аукцион невиданной щедрости ... поподымала кредитные лимиты по всем кредиткам.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:04

  IMPRINTER написав:У Аллі сегоджня смотрю снова аукцион невиданной щедрости ... поподымала кредитные лимиты по всем кредиткам.

По жодній з карт не підняла.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:12

  miltador написав:"Ми переходимо на Sense SuperApp – новий єдиний додаток для фізосіб та підприємців з персональними налаштуваннями, drag`n`drop переказами та цілодобовою службою підтримки: https://alfabank.ua/sense-superapp"
(взято звідси: https://t.me/alfabankua/895)

Поки функцій там не сильно багато але інтерфейс досить незвичний.

Нет быстрого перехода с одного экка в другой, как это сделано в Мобайле -- просто ввод др. логина с паролем.
В Сенсе нуна по-новому регится с вводом номера карты и днюхи.
Во многих банках предусмотрена быстрая смена экка на смарте без всяких клонирований :cry:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:36

  clientage написав:В Сенсе нуна по-новому регится с вводом номера карты и днюхи.

А какой сенс в нем региться, если есть смузевый худо-бедно работающий маб?
Это уже разработка спартаковцев? Надеюсь они поправят вечно неработающий сдохсейф или просто причешут мордулица?

+1 налили кредитного лимита. Его как-то можно из приложения уменьшить? Из любого приложения- маба-смузистов или сенсо-спартаковцев.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:40

Re: Альфа-Банк

  Water написав:+1 налили кредитного лимита. Его как-то можно из приложения уменьшить?

Я неделю-две назад здесь спрашивал и получил ответ от представителя, что снижение лимита только через отделение.
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:43

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:В Сенсе нуна по-новому регится с вводом номера карты и днюхи.
Узнаю Альфу. Даже в новом приложении Sense SuperApp первая авторизация через чур усложнена. :( И никакие спартанцы не могут это изменить.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:44

  ingtrans написав:
  Water написав:+1 налили кредитного лимита. Его как-то можно из приложения уменьшить?

Я неделю-две назад здесь спрашивал и получил ответ от представителя, что снижение лимита только через отделение.

Вот и нафига те приложения нужны, если ни лимит по КК понизить, ни деньги со сдохсейфа в нужный момент снять нельзя?
Water
 
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