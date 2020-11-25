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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 13:46
Water написав:
Вот и нафига те приложения нужны, если ни лимит по КК понизить, ни деньги со сдохсейфа в нужный момент снять нельзя?
Ну, видимо, понижение КЛ пользователем - это редкий случай, из-за которого не хочется городить новый функционал
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:48
miltador написав:
"Ми переходимо на Sense SuperApp...
заточил 1й шаблончик в Сенсе
НЕТ возможности распихать шаблоны по своим категориям, как это есть в МАБе.
Планируется под 50 шаблонов. Т.е. я просто утону в них, как это сейчас происходит у Вали.
А поиск имени шаблона по имени реализован?
Это работает у Конкорда
Радует, шо мона задать иконку шаблона с произвольной своей фотки из галлереи.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 26 лис, 2020 13:55
clientage написав: miltador написав:
"Ми переходимо на Sense SuperApp...
заточил 1й шаблончик в Сенсе
НЕТ возможности распихать шаблоны по своим категориям, как это есть в МАБе.
Планируется под 50 шаблонов. Т.е. я просто утону в них, как это сейчас происходит у Вали.
А поиск имени шаблона по имени реализован?
Это работает у Конкорда
Радует, шо мона задать иконку шаблона с произвольной своей фотки из галлереи.
Их можно вынести на рабочий стол, создать папки по категориям и поместить туда.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 14:04
clientage написав:
А поиск имени шаблона по имени реализован?
Это работает у Конкорда
В приложении iCON25 или веб-версии?
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