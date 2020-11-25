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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9099910091019102>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:46

Re: Альфа-Банк

  Water написав:Вот и нафига те приложения нужны, если ни лимит по КК понизить, ни деньги со сдохсейфа в нужный момент снять нельзя?

Ну, видимо, понижение КЛ пользователем - это редкий случай, из-за которого не хочется городить новый функционал :)
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ingtrans
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:48

  miltador написав:"Ми переходимо на Sense SuperApp...

заточил 1й шаблончик в Сенсе
НЕТ возможности распихать шаблоны по своим категориям, как это есть в МАБе.
Планируется под 50 шаблонов. Т.е. я просто утону в них, как это сейчас происходит у Вали.
А поиск имени шаблона по имени реализован? :mrgreen: Это работает у Конкорда :P
Радует, шо мона задать иконку шаблона с произвольной своей фотки из галлереи.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 13:55

  clientage написав:
  miltador написав:"Ми переходимо на Sense SuperApp...

заточил 1й шаблончик в Сенсе
НЕТ возможности распихать шаблоны по своим категориям, как это есть в МАБе.
Планируется под 50 шаблонов. Т.е. я просто утону в них, как это сейчас происходит у Вали.
А поиск имени шаблона по имени реализован? :mrgreen: Это работает у Конкорда :P
Радует, шо мона задать иконку шаблона с произвольной своей фотки из галлереи.

Их можно вынести на рабочий стол, создать папки по категориям и поместить туда.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:04

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:А поиск имени шаблона по имени реализован? :mrgreen: Это работает у Конкорда :P
В приложении iCON25 или веб-версии?
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:23

  MASolomko написав:
  clientage написав:А поиск имени шаблона по имени реализован? :mrgreen: Это работает у Конкорда :P
В приложении iCON25 или веб-версии?

я про вэб-ИБ СоСошки :)
ну то такээ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 14:50

Re: Альфа-Банк

перевыпустил долларовую блэк карту. Отключил плату за смс. В начале след месяца плата списалась в минус и услуга смс активна и карту заблокировали. Ок. Захожу в приложение скинуть этот 1$ и активировать карту. А фиг! Нужно ехать в отделение и внести этот е..й доллар через кассу!! Альфа-банк, вы вообще дауны или это спец сервис?
$$$$$$$$$
jokk
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:00

  jokk написав:перевыпустил долларовую блэк карту. Отключил плату за смс. В начале след месяца плата списалась в минус и услуга смс активна и карту заблокировали. Ок. Захожу в приложение скинуть этот 1$ и активировать карту. А фиг! Нужно ехать в отделение и внести этот е..й доллар через кассу!! Альфа-банк, вы вообще дауны или это спец сервис?

Добрый день. Если есть другие счета в валюте карты, можно пополнить через МАБ. Если нет, то нужно в отделение обращаться и пополнять в кассе.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:21

Добрый день! Делал оплату за товар на сайте, сейчас оформляю возврат - требуют квитанцию об оплате. Не пойму, где ее искать?
ishvara
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:27

  ishvara написав:Добрый день! Делал оплату за товар на сайте, сейчас оформляю возврат - требуют квитанцию об оплате. Не пойму, где ее искать?

Добрый день. Можете предоставить выписку по карте, где видна операция. Или в новом приложении сформируйте квитанцию по нужной операции (может, данные там подойдут).
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:33

  Alfa_Bank написав:
  ishvara написав:Добрый день! Делал оплату за товар на сайте, сейчас оформляю возврат - требуют квитанцию об оплате. Не пойму, где ее искать?

Добрый день. Можете предоставить выписку по карте, где видна операция. Или в новом приложении сформируйте квитанцию по нужной операции (может, данные там подойдут).

Я предоставил, но там какие-то де*** сидят с советских времен видно, говорят, давай квитанцию )
А что значит "в новом приложении", я не в курсе?
ishvara
 
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