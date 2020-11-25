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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 26 лис, 2020 15:35
ishvara написав: Alfa_Bank написав: ishvara написав:
Добрый день! Делал оплату за товар на сайте, сейчас оформляю возврат - требуют квитанцию об оплате. Не пойму, где ее искать?
Добрый день. Можете предоставить выписку по карте, где видна операция. Или в новом приложении сформируйте квитанцию по нужной операции (может, данные там подойдут).
Я предоставил, но там какие-то де*** сидят с советских времен видно, говорят, давай квитанцию )
Квитанцию в Sense смотрели? Если такие варианты не подойдут, обратитесь к поддержке сайта, где оплачивали. У банка другой информации не будет.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 15:39
Alfa_Bank написав: ishvara написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день. Можете предоставить выписку по карте, где видна операция. Или в новом приложении сформируйте квитанцию по нужной операции (может, данные там подойдут).
Я предоставил, но там какие-то де*** сидят с советских времен видно, говорят, давай квитанцию )
Квитанцию в Sense смотрели? Если такие варианты не подойдут, обратитесь к поддержке сайта, где оплачивали. У банка другой информации не будет.
Такая же квитаха (МемОрдер) рисуется в вэб-МАБе
Она всегда всем подходила
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Додано: Чет 26 лис, 2020 15:46
Такая же квитаха (МемОрдер) рисуется в вэб-МАБе
Она всегда всем подходила
А где ее там искать? Пока не нашел
Востаннє редагувалось ishvara
в Чет 26 лис, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 15:49
Друзья у кого Киевстар, проверьте пожалуйста Вам код проверки при входе в МАБ сразу приходит? А то у меня приходят либо с задержкой в минут 10-ть, либо вобще не приходят.
На Водафон сразу приходят.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 15:58
ishvara написав:
Такая же квитаха (МемОрдер) рисуется в вэб-МАБе
Она всегда всем подходила
А где ее там искать? Пока не нашел
Если это операция через наш банкинг, то будет квитанция в веб-версии. Если это просто оплата с нашей карты на стороннем ресурсе, то нет. По таким операциям есть короткая квитанция в Sense.
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Додано: Чет 26 лис, 2020 16:02
Alfa_Bank написав: clientage написав: miltador написав:
"Ми переходимо на Sense SuperApp...
заточил 1й шаблончик в Сенсе
НЕТ возможности распихать шаблоны по своим категориям, как это есть в МАБе.
Планируется под 50 шаблонов. Т.е. я просто утону в них, как это сейчас происходит у Вали.
А поиск имени шаблона по имени реализован?
Это работает у Конкорда
Радует, шо мона задать иконку шаблона с произвольной своей фотки из галлереи.
Их можно вынести на рабочий стол, создать папки по категориям и поместить туда.
Вынес на стол
А как папки то создать?
И как вааще на постоянку включить Стол основным экраном?
Нашел полезную фичу для быстрого создания Шаблона.
Если платеж уже провелся, то в Мобайле и в Истории Сенса(часики) его Описание меняется с "Грошового переказа" на "Переказ за рек-ми". И вот у "Переказ за рек-ми" есть менюшка создания шаблона.
Т.е. мона так перегнать шаблоны с МАБа в Сенс
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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