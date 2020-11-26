RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9100910191029103>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:35

  ishvara написав:
  Alfa_Bank написав:
  ishvara написав:Добрый день! Делал оплату за товар на сайте, сейчас оформляю возврат - требуют квитанцию об оплате. Не пойму, где ее искать?

Добрый день. Можете предоставить выписку по карте, где видна операция. Или в новом приложении сформируйте квитанцию по нужной операции (может, данные там подойдут).

Я предоставил, но там какие-то де*** сидят с советских времен видно, говорят, давай квитанцию )

Квитанцию в Sense смотрели? Если такие варианты не подойдут, обратитесь к поддержке сайта, где оплачивали. У банка другой информации не будет.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9629
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:39

  Alfa_Bank написав:
  ishvara написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Можете предоставить выписку по карте, где видна операция. Или в новом приложении сформируйте квитанцию по нужной операции (может, данные там подойдут).

Я предоставил, но там какие-то де*** сидят с советских времен видно, говорят, давай квитанцию )

Квитанцию в Sense смотрели? Если такие варианты не подойдут, обратитесь к поддержке сайта, где оплачивали. У банка другой информации не будет.

Такая же квитаха (МемОрдер) рисуется в вэб-МАБе
Она всегда всем подходила
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33051
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3877 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:46

Такая же квитаха (МемОрдер) рисуется в вэб-МАБе
Она всегда всем подходила

А где ее там искать? Пока не нашел
Востаннє редагувалось ishvara в Чет 26 лис, 2020 15:51, всього редагувалось 1 раз.
ishvara
 
Повідомлень: 1563
З нами з: 09.12.12
Подякував: 262 раз.
Подякували: 84 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:49

Re: Альфа-Банк

Друзья у кого Киевстар, проверьте пожалуйста Вам код проверки при входе в МАБ сразу приходит? А то у меня приходят либо с задержкой в минут 10-ть, либо вобще не приходят.
На Водафон сразу приходят.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2248
З нами з: 18.05.16
Подякував: 328 раз.
Подякували: 249 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 15:58

  ishvara написав:
Такая же квитаха (МемОрдер) рисуется в вэб-МАБе
Она всегда всем подходила

А где ее там искать? Пока не нашел

Если это операция через наш банкинг, то будет квитанция в веб-версии. Если это просто оплата с нашей карты на стороннем ресурсе, то нет. По таким операциям есть короткая квитанция в Sense.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9629
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:02

перегнать шаблоны

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:
  miltador написав:"Ми переходимо на Sense SuperApp...

заточил 1й шаблончик в Сенсе
НЕТ возможности распихать шаблоны по своим категориям, как это есть в МАБе.
Планируется под 50 шаблонов. Т.е. я просто утону в них, как это сейчас происходит у Вали.
А поиск имени шаблона по имени реализован? :mrgreen: Это работает у Конкорда :P
Радует, шо мона задать иконку шаблона с произвольной своей фотки из галлереи.

Их можно вынести на рабочий стол, создать папки по категориям и поместить туда.

Вынес на стол
А как папки то создать?
И как вааще на постоянку включить Стол основным экраном?

Нашел полезную фичу для быстрого создания Шаблона.
Если платеж уже провелся, то в Мобайле и в Истории Сенса(часики) его Описание меняется с "Грошового переказа" на "Переказ за рек-ми". И вот у "Переказ за рек-ми" есть менюшка создания шаблона.
Т.е. мона так перегнать шаблоны с МАБа в Сенс :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33051
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3877 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:13

  clientage написав:Вынес на стол
А как папки то создать?
И как вааще на постоянку включить Стол основным экраном?

Про папки посмотрите тут - https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017095380-%D0%A1%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B2-%D0%BF%D0%B0%D0%BF%D0%BA%D1%83-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5-Sense-SuperApp.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9629
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:17

  clientage написав:
Нашел полезную фичу для быстрого создания Шаблона.
Если платеж уже провелся, то в Мобайле и в Истории Сенса(часики) его Описание меняется с "Грошового переказа" на "Переказ за рек-ми". И вот у "Переказ за рек-ми" есть менюшка создания шаблона.
Т.е. мона так перегнать шаблоны с МАБа в Сенс :idea:

В Sense можно создать шаблон по операциям, что проведены за последние 3 месяца. Детали о создании и для каких платежей доступны шаблоны по ссылке - https://help.alfabank.ua/hc/ru/articles/360017064079-%D0%A1%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D1%88%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BD-%D0%B2-%D1%86%D0%B8%D1%84%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5-Sense-SuperApp.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9629
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:44

  Water написав:Вот и нафига те приложения нужны, если ни лимит по КК понизить, ни деньги со сдохсейфа в нужный момент снять нельзя?

Да уж.
Сдохсейф - это лишнее звено в счетах Альфы, пустые операции переводов.

Alfa_Bank, добрый день! :)
А нельзя сделать связку приложение - карта, заточив всю финансовую часть именно на картах? Для карт, что основное - интересные условия для хранения на них крупных сумм и приемлемые тарифы операций по ним.
Т. е. сделать такие же индивидуальные настройки и по картам, например:
1. Выбор категорий с начислением кешбэка. Уже есть.
2. Возможность установки индивидуальных лимитов трат, вместо Доходного сейфа. Хотя их можно и сейчас устанавливать, но вместо Доходного сейфа.
3. Сделать процент на остаток карточного счета в зависимости от пакета. Допустим,
Graphite - 9.5% годовых (если сумма менее 500 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются).
Black - 8.5% годовых (если сумма менее 250 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются).
White - 7.5% годовых.
Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых.
Востаннє редагувалось Аlександр в Чет 26 лис, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Аlександр
 
Повідомлень: 3544
З нами з: 10.04.08
Подякував: 119 раз.
Подякували: 253 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 16:48

  Аlександр написав:
  Water написав:Вот и нафига те приложения нужны, если ни лимит по КК понизить, ни деньги со сдохсейфа в нужный момент снять нельзя?

Да уж.
Сдохсейф - это лишнее звено в счетах Альфы, пустые операции переводов.

Alfa_Bank, добрый день! :)
А нельзя сделать связку приложение - карта, заточив всю финансовую часть именно на картах? Для карт, что основное - интересные условия для хранения на них крупных сумм и приемлемые тарифы операций по ним. Т. е. сделать такие же индивидуальные настройки и по картам, например:
1. Выбор категорий с начислением кешбэка. Уже есть.
2. Возможность установки индивидуальных лимитов трат, вместо Доходного сейфа. Хотя их можно и сейчас устанавливать, но вместо Доходного сейфа.
3. Сделать процент на остаток карточного счета в зависимости от пакета. Допустим,
Graphite - 9.5% годовых (если сумма менее 500 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются).
Black - 8.5% годовых (если сумма менее 250 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются).
White - 7.5% годовых.
Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых.

Добрый день. Пока не планируем, но возьмем на заметку.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9629
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 9100910191029103>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Аlександр, Google Feedfetcher, IDAN, ingtrans, proftpd66, vollena71, Вкладчик1234 і 7 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1766, 1767, 1768
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17672 2482874
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 17:43
jay2004
Юнекс Банк 1 ... 240, 241, 242
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2410 77960
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 17:31
ingtrans
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4435, 4436, 4437
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44364 5396495
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 17:19
ukrprom2014

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (17673)
26.11.2020 17:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.
cron