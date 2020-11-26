Додано: Чет 26 лис, 2020 15:49

Друзья у кого Киевстар, проверьте пожалуйста Вам код проверки при входе в МАБ сразу приходит? А то у меня приходят либо с задержкой в минут 10-ть, либо вобще не приходят.

На Водафон сразу приходят.

Кто не пьёт, тот не рискует.