miltador написав:"Ми переходимо на Sense SuperApp...
заточил 1й шаблончик в Сенсе НЕТ возможности распихать шаблоны по своим категориям, как это есть в МАБе. Планируется под 50 шаблонов. Т.е. я просто утону в них, как это сейчас происходит у Вали. А поиск имени шаблона по имени реализован? Это работает у Конкорда Радует, шо мона задать иконку шаблона с произвольной своей фотки из галлереи.
Их можно вынести на рабочий стол, создать папки по категориям и поместить туда.
Вынес на стол А как папки то создать? И как вааще на постоянку включить Стол основным экраном?
Нашел полезную фичу для быстрого создания Шаблона. Если платеж уже провелся, то в Мобайле и в Истории Сенса(часики) его Описание меняется с "Грошового переказа" на "Переказ за рек-ми". И вот у "Переказ за рек-ми" есть менюшка создания шаблона. Т.е. мона так перегнать шаблоны с МАБа в Сенс
clientage написав: Нашел полезную фичу для быстрого создания Шаблона. Если платеж уже провелся, то в Мобайле и в Истории Сенса(часики) его Описание меняется с "Грошового переказа" на "Переказ за рек-ми". И вот у "Переказ за рек-ми" есть менюшка создания шаблона. Т.е. мона так перегнать шаблоны с МАБа в Сенс
Water написав:Вот и нафига те приложения нужны, если ни лимит по КК понизить, ни деньги со сдохсейфа в нужный момент снять нельзя?
Да уж. Сдохсейф - это лишнее звено в счетах Альфы, пустые операции переводов.
Alfa_Bank, добрый день! А нельзя сделать связку приложение - карта, заточив всю финансовую часть именно на картах? Для карт, что основное - интересные условия для хранения на них крупных сумм и приемлемые тарифы операций по ним. Т. е. сделать такие же индивидуальные настройки и по картам, например: 1. Выбор категорий с начислением кешбэка. Уже есть. 2. Возможность установки индивидуальных лимитов трат, вместо Доходного сейфа. Хотя их можно и сейчас устанавливать, но вместо Доходного сейфа. 3. Сделать процент на остаток карточного счета в зависимости от пакета. Допустим, Graphite - 9.5% годовых (если сумма менее 500 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются). Black - 8.5% годовых (если сумма менее 250 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются). White - 7.5% годовых. Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых.
Востаннє редагувалось Аlександр в Чет 26 лис, 2020 16:48, всього редагувалось 1 раз.
Water написав:Вот и нафига те приложения нужны, если ни лимит по КК понизить, ни деньги со сдохсейфа в нужный момент снять нельзя?
Да уж. Сдохсейф - это лишнее звено в счетах Альфы, пустые операции переводов.
Alfa_Bank, добрый день! А нельзя сделать связку приложение - карта, заточив всю финансовую часть именно на картах? Для карт, что основное - интересные условия для хранения на них крупных сумм и приемлемые тарифы операций по ним. Т. е. сделать такие же индивидуальные настройки и по картам, например: 1. Выбор категорий с начислением кешбэка. Уже есть. 2. Возможность установки индивидуальных лимитов трат, вместо Доходного сейфа. Хотя их можно и сейчас устанавливать, но вместо Доходного сейфа. 3. Сделать процент на остаток карточного счета в зависимости от пакета. Допустим, Graphite - 9.5% годовых (если сумма менее 500 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются). Black - 8.5% годовых (если сумма менее 250 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются). White - 7.5% годовых. Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых.
Добрый день. Пока не планируем, но возьмем на заметку.