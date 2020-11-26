Alfa_Bank написав:Аlександр написав:
Да уж.
Сдохсейф - это лишнее звено в счетах Альфы, пустые операции переводов.
Alfa_Bank, добрый день!
А нельзя сделать связку приложение - карта, заточив всю финансовую часть именно на картах? Для карт, что основное - интересные условия для хранения на них крупных сумм и приемлемые тарифы операций по ним. Т. е. сделать такие же индивидуальные настройки и по картам, например:
1. Выбор категорий с начислением кешбэка. Уже есть.
2. Возможность установки индивидуальных лимитов трат, вместо Доходного сейфа. Хотя их можно и сейчас устанавливать, но вместо Доходного сейфа.
3. Сделать процент на остаток карточного счета в зависимости от пакета. Допустим,
Graphite - 9.5% годовых (если сумма менее 500 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются).
Black - 8.5% годовых (если сумма менее 250 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются).
White - 7.5% годовых.
Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых.
Добрый день. Пока не планируем, но возьмем на заметку.
Будет здорово!
Карта - это ручка (которую сейчас постоянно приходится заправлять чернилами из Доходного сейфа), Приложение - это лист бумаги, на котором рисуй, пиши, твори операциями карты.