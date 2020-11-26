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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9100910191029103

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:00

  Alfa_Bank написав:
  Аlександр написав:
  Water написав:Вот и нафига те приложения нужны, если ни лимит по КК понизить, ни деньги со сдохсейфа в нужный момент снять нельзя?

Да уж.
Сдохсейф - это лишнее звено в счетах Альфы, пустые операции переводов.

Alfa_Bank, добрый день! :)
А нельзя сделать связку приложение - карта, заточив всю финансовую часть именно на картах? Для карт, что основное - интересные условия для хранения на них крупных сумм и приемлемые тарифы операций по ним. Т. е. сделать такие же индивидуальные настройки и по картам, например:
1. Выбор категорий с начислением кешбэка. Уже есть.
2. Возможность установки индивидуальных лимитов трат, вместо Доходного сейфа. Хотя их можно и сейчас устанавливать, но вместо Доходного сейфа.
3. Сделать процент на остаток карточного счета в зависимости от пакета. Допустим,
Graphite - 9.5% годовых (если сумма менее 500 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются).
Black - 8.5% годовых (если сумма менее 250 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются).
White - 7.5% годовых.
Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых.

Добрый день. Пока не планируем, но возьмем на заметку.

Будет здорово!
Карта - это ручка (которую сейчас постоянно приходится заправлять чернилами из Доходного сейфа), Приложение - это лист бумаги, на котором рисуй, пиши, твори операциями карты.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 17:27

  Аlександр написав:Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых.


где гарантии что банка не понизит в любой момент до 5%-6% в А-Club ?
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 26 лис, 2020 18:22

  proftpd66 написав:
  Аlександр написав:Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых.

где гарантии что банка не понизит в любой момент до 5%-6% в А-Club ?

Если на ровном месте, - вкладчики не поймут.
А если вслед рыночной тенденции, динамично повышая или понижая стоимость привлеченных средств, то банку это даже выгодней, чем было привлекать 2 - 3-летние вклады под 16 - 19% годовых (или же под 24 - 30% годовых во время Кризисов последнего десятилетия).
Да и вкладчику тоже - вся сумма доступна на карте, всегда под рукой.

Единственное, что нужно прописать в Договоре - ввести ограничения на снятия, переводы в периоды турбулентности. Ведь как показывает практика, наличие срочных вкладов (а в основном на 3 - 6 месяцев) банки от паники не спасают, т. к. у банков все равно не хватает средств, чтобы отдать всем и сразу, рассчитавшись по текущим счетам. К тому же, срочные вклады имеют свойство ежедневно заканчиваться, превращаясь в текущие...

Ну и момент сейчас очень удачный, чем если бы ставки шли вниз. Вряд-ли бы кто-то стал держать под 19% годовых на текущем, зная что через месяц будет 16%, а потом и еще ниже. Сразу б зафиксил на 3 года под 19%.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 02:41

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Если есть другие счета в валюте карты, можно пополнить через МАБ. Если нет, то нужно в отделение обращаться и пополнять в кассе.

А банк не планирует пофиксить этот идиотизм ?
В период пандемии и карантина, заставлять клиента идти в отделение для операции, которую за 5 секунд можно было бы сделать онлайн ?
Да еще и небось в кассе нельзя купить тот один несчастный доллар за гривны :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 08:24

  Kalgan написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Если есть другие счета в валюте карты, можно пополнить через МАБ. Если нет, то нужно в отделение обращаться и пополнять в кассе.

А банк не планирует пофиксить этот идиотизм ?
В период пандемии и карантина, заставлять клиента идти в отделение для операции, которую за 5 секунд можно было бы сделать онлайн ?
Да еще и небось в кассе нельзя купить тот один несчастный доллар за гривны :mrgreen:

Добрый день. Вопрос на обсуждении. Будет ли реализовано пока не скажу.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 9100910191029103
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