Додано: Чет 26 лис, 2020 18:22

proftpd66 написав: Аlександр написав: Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых. Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых.

где гарантии что банка не понизит в любой момент до 5%-6% в А-Club ? где гарантии что банка не понизит в любой момент до 5%-6% в А-Club ?

Если на ровном месте, - вкладчики не поймут.А если вслед рыночной тенденции, динамично повышая или понижая стоимость привлеченных средств, то банку это даже выгодней, чем было привлекать 2 - 3-летние вклады под 16 - 19% годовых (или же под 24 - 30% годовых во время Кризисов последнего десятилетия).Да и вкладчику тоже - вся сумма доступна на карте, всегда под рукой.Единственное, что нужно прописать в Договоре - ввести ограничения на снятия, переводы в периоды турбулентности. Ведь как показывает практика, наличие срочных вкладов (а в основном на 3 - 6 месяцев) банки от паники не спасают, т. к. у банков все равно не хватает средств, чтобы отдать всем и сразу, рассчитавшись по текущим счетам. К тому же, срочные вклады имеют свойство ежедневно заканчиваться, превращаясь в текущие...Ну и момент сейчас очень удачный, чем если бы ставки шли вниз. Вряд-ли бы кто-то стал держать под 19% годовых на текущем, зная что через месяц будет 16%, а потом и еще ниже. Сразу б зафиксил на 3 года под 19%.