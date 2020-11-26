Water написав:Вот и нафига те приложения нужны, если ни лимит по КК понизить, ни деньги со сдохсейфа в нужный момент снять нельзя?
Да уж. Сдохсейф - это лишнее звено в счетах Альфы, пустые операции переводов.
Alfa_Bank, добрый день! А нельзя сделать связку приложение - карта, заточив всю финансовую часть именно на картах? Для карт, что основное - интересные условия для хранения на них крупных сумм и приемлемые тарифы операций по ним. Т. е. сделать такие же индивидуальные настройки и по картам, например: 1. Выбор категорий с начислением кешбэка. Уже есть. 2. Возможность установки индивидуальных лимитов трат, вместо Доходного сейфа. Хотя их можно и сейчас устанавливать, но вместо Доходного сейфа. 3. Сделать процент на остаток карточного счета в зависимости от пакета. Допустим, Graphite - 9.5% годовых (если сумма менее 500 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются). Black - 8.5% годовых (если сумма менее 250 000 грн, в том числе и по действующим срочным вкладам - проценты не начисляются). White - 7.5% годовых. Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых.
Добрый день. Пока не планируем, но возьмем на заметку.
Будет здорово! Карта - это ручка (которую сейчас постоянно приходится заправлять чернилами из Доходного сейфа), Приложение - это лист бумаги, на котором рисуй, пиши, твори операциями карты.
Аlександр написав:Тем более учитывая, что в А-Club по Доходному сейфу 10% годовых.
где гарантии что банка не понизит в любой момент до 5%-6% в А-Club ?
Если на ровном месте, - вкладчики не поймут. А если вслед рыночной тенденции, динамично повышая или понижая стоимость привлеченных средств, то банку это даже выгодней, чем было привлекать 2 - 3-летние вклады под 16 - 19% годовых (или же под 24 - 30% годовых во время Кризисов последнего десятилетия). Да и вкладчику тоже - вся сумма доступна на карте, всегда под рукой.
Единственное, что нужно прописать в Договоре - ввести ограничения на снятия, переводы в периоды турбулентности. Ведь как показывает практика, наличие срочных вкладов (а в основном на 3 - 6 месяцев) банки от паники не спасают, т. к. у банков все равно не хватает средств, чтобы отдать всем и сразу, рассчитавшись по текущим счетам. К тому же, срочные вклады имеют свойство ежедневно заканчиваться, превращаясь в текущие...
Ну и момент сейчас очень удачный, чем если бы ставки шли вниз. Вряд-ли бы кто-то стал держать под 19% годовых на текущем, зная что через месяц будет 16%, а потом и еще ниже. Сразу б зафиксил на 3 года под 19%.
Alfa_Bank написав:Добрый день. Если есть другие счета в валюте карты, можно пополнить через МАБ. Если нет, то нужно в отделение обращаться и пополнять в кассе.
А банк не планирует пофиксить этот идиотизм ? В период пандемии и карантина, заставлять клиента идти в отделение для операции, которую за 5 секунд можно было бы сделать онлайн ? Да еще и небось в кассе нельзя купить тот один несчастный доллар за гривны
Alfa_Bank написав:Добрый день. Если есть другие счета в валюте карты, можно пополнить через МАБ. Если нет, то нужно в отделение обращаться и пополнять в кассе.
А банк не планирует пофиксить этот идиотизм ? В период пандемии и карантина, заставлять клиента идти в отделение для операции, которую за 5 секунд можно было бы сделать онлайн ? Да еще и небось в кассе нельзя купить тот один несчастный доллар за гривны
Добрый день. Вопрос на обсуждении. Будет ли реализовано пока не скажу.
Всем доброе утро! Может кто и писал здесь, но не нашел. С сегодняшнего дня до понедельника включительно при оплате на сайте или в магазине Citrus картой MasterCard от Альфы кешбек 10% баллами Cash'U (максимум 500). А если ещё и выбрана категория "техника", то получится все 12%. Удачных покупок!
Востаннє редагувалось Anadonta в П'ят 27 лис, 2020 09:31, всього редагувалось 1 раз.
Добрый день. АльфаМобайл сейчас стабильно работает? Если буду гасить задолженность с дебетной карты на Кредитку через приложение, то проведется сегодняшним днем? Или лучше через МайАльфа гасить?
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Kalgan написав:В период пандемии и карантина, заставлять клиента идти в отделение для операции,
Ха, так это же фирменная фишка! Больше года банк экономит на бесплатной горячей телефонной линии. И пенсионер вынужден топать в отделение, ибо звонить на городсокй киевский номер не может. Только нагами, только хардкор!