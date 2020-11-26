Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:44
cohan написав:
Sense SuperApp симпатичненько
Вкусы, конечно, у всех разные, но лично у меня другое впечатление - как-то слишком пестро, громоздко и плохо читабельно.
http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - > ПУМБ всеМожу ( 100 грн ) кешбэк http://lx4.me/c/k5qqaGbY - > деб./кред. КОКО Форвард ( 40,25/80,5+80,5 грн ) кешбэк, % на остаток https://tinyurl.com/y87fcew8 - > Sportbank ( 55 грн ) кешбэк https://tinyurl.com/y9fv8o9w - > А-Банк ( 50 грн ) кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП
ingtrans
Повідомлень: 1830
З нами з: 31.07.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 225 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:53
_PORT_UA написав:
Добрый день. АльфаМобайл сейчас стабильно работает? Если буду гасить задолженность с дебетной карты на Кредитку через приложение, то проведется сегодняшним днем? Или лучше через МайАльфа гасить?
Добрый день. Перевод с карты на карту в Мобайле - распределение на следующий рабочий день. Через веб-версию (кнопка "Пополнить" - распределиться в тот же день при оплате до 19:00 раб.дня).
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9633
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 875 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:57
Ткните носом в мануал (наверняка он тут есть),плз, как правильно зайти в альфу (кредитка плюс дебетка).
dr_morgenstern
Повідомлень: 123
З нами з: 22.06.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:16
dr_morgenstern написав:
Ткните носом в мануал (наверняка он тут есть),плз, как правильно зайти в альфу (кредитка плюс дебетка).
см.
viewtopic.php?p=5100630#p5100630
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
1
Фінансовий гуру Finance.ua
Повідомлень: 33053
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3878 раз.
Профіль
2
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:35
apostol написав:
27-29 Альфа наливає 10% кеш'ю на Розетці.
Где про это почитать можно?
Aps
Повідомлень: 3323
З нами з: 24.06.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 351 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:40
Aps написав: apostol написав:
27-29 Альфа наливає 10% кеш'ю на Розетці.
Где про это почитать можно?
Добрый день.
https://rozetka.com.ua/news-articles-pr ... 36861.html
.
Alfa_Bank
Представник банку
Повідомлень: 9633
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 875 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:42
Aps написав: apostol написав:
27-29 Альфа наливає 10% кеш'ю на Розетці.
Где про это почитать можно?
Так там только Визы, кредиткой на оплатишь
Vorlon
Повідомлень: 9401
З нами з: 14.06.13
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1009 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:42
Зненацька збільшили ліміn по максу. Чомусь не по red карті, де він малий і виюзаний
Це тільки в мене, чи чорна тяпниця для всіх?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Повідомлень: 8554
З нами з: 15.04.09
Подякував: 499 раз.
Подякували: 534 раз.
Профіль
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:46
chipmunk Підняли ліміт по Еко.
V2
4
Повідомлень: 6875
З нами з: 03.07.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1177 раз.
Профіль
1
1
Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:51
Благодарю. Ещё пару вопросов:
РД по кредитке = дата подписания договора (есть желание попасть на первое число) или подачи заявки?
Оформиться можно только на отделении или курьером карты/доки доставляют?
Лимит без справки о з/п наливают или лучше подстраховаться и сделать её?
clientage написав: dr_morgenstern написав:
Ткните носом в мануал (наверняка он тут есть),плз, как правильно зайти в альфу (кредитка плюс дебетка).
см.
viewtopic.php?p=5100630#p5100630
dr_morgenstern
Повідомлень: 123
З нами з: 22.06.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
44380
5399410
П'ят 27 лис, 2020 08:03 Ой+
17683
2485133
Чет 26 лис, 2020 22:28 ruvex
2410
78242