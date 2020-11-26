RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9102910391049105>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:44

Re: Альфа-Банк

  cohan написав:Sense SuperApp симпатичненько

Вкусы, конечно, у всех разные, но лично у меня другое впечатление - как-то слишком пестро, громоздко и плохо читабельно.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1830
З нами з: 31.07.19
Подякував: 41 раз.
Подякували: 225 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:53

  _PORT_UA написав:Добрый день. АльфаМобайл сейчас стабильно работает? Если буду гасить задолженность с дебетной карты на Кредитку через приложение, то проведется сегодняшним днем? Или лучше через МайАльфа гасить?

Добрый день. Перевод с карты на карту в Мобайле - распределение на следующий рабочий день. Через веб-версию (кнопка "Пополнить" - распределиться в тот же день при оплате до 19:00 раб.дня).
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 09:57

Re: Альфа-Банк

Ткните носом в мануал (наверняка он тут есть),плз, как правильно зайти в альфу (кредитка плюс дебетка).
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 22.06.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:16

  dr_morgenstern написав:Ткните носом в мануал (наверняка он тут есть),плз, как правильно зайти в альфу (кредитка плюс дебетка).

см. viewtopic.php?p=5100630#p5100630
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1
1

Фінансовий гуру Finance.ua
 
Повідомлень: 33053
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2624 раз.
Подякували: 3878 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:35

  apostol написав:27-29 Альфа наливає 10% кеш'ю на Розетці.


Где про это почитать можно?
Aps
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3323
З нами з: 24.06.15
Подякував: 59 раз.
Подякували: 351 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:40

  Aps написав:
  apostol написав:27-29 Альфа наливає 10% кеш'ю на Розетці.


Где про это почитать можно?

Добрый день. https://rozetka.com.ua/news-articles-pr ... 36861.html.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 9633
З нами з: 18.02.13
Подякував: 92 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:42

  Aps написав:
  apostol написав:27-29 Альфа наливає 10% кеш'ю на Розетці.


Где про это почитать можно?

Так там только Визы, кредиткой на оплатишь :(
Vorlon
 
Повідомлень: 9401
З нами з: 14.06.13
Подякував: 449 раз.
Подякували: 1009 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:42

Re: Альфа-Банк

Зненацька збільшили ліміn по максу. Чомусь не по red карті, де він малий і виюзаний :) Це тільки в мене, чи чорна тяпниця для всіх?
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8554
З нами з: 15.04.09
Подякував: 499 раз.
Подякували: 534 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:46

chipmunk
Підняли ліміт по Еко.
V2
4
 
Повідомлень: 6875
З нами з: 03.07.09
Подякував: 252 раз.
Подякували: 1177 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:51

Re: Альфа-Банк

Благодарю. Ещё пару вопросов:
РД по кредитке = дата подписания договора (есть желание попасть на первое число) или подачи заявки?
Оформиться можно только на отделении или курьером карты/доки доставляют?
Лимит без справки о з/п наливают или лучше подстраховаться и сделать её?
clientage написав:
  dr_morgenstern написав:Ткните носом в мануал (наверняка он тут есть),плз, как правильно зайти в альфу (кредитка плюс дебетка).

см. viewtopic.php?p=5100630#p5100630
dr_morgenstern
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 22.06.18
Подякував: 40 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9102910391049105>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans, jay2004, V2 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4437, 4438, 4439
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44380 5399411
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 лис, 2020 08:03
Ой+
А-Банк 1 ... 1767, 1768, 1769
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17683 2485133
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 22:28
ruvex
Юнекс Банк 1 ... 240, 241, 242
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2410 78242
Переглянути останнє повідомлення
Чет 26 лис, 2020 17:31
ingtrans

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (91040)
27.11.2020 10:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.