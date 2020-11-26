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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9103910491059106>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:57

Орехи по оплатам в Розетке должны быть видны сразу? Оплатил сегодня после часу ночи пакетной Визой. Ничего не начислили. Что может быть не так?
tano
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:57

Re: Альфа-Банк

  dr_morgenstern написав:РД по кредитке = дата подписания договора (есть желание попасть на первое число) или подачи заявки?
Оформиться можно только на отделении или курьером карты/доки доставляют?

Я оформлял с доставкой на дом. Только не курьер, а "сотрудник с правом выезда к клиенту" :) Но такая возможность, я так думаю, может зависет от города. Подписывал документы 19 числа вечером, РД - 20-е.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:57

  dr_morgenstern написав:Благодарю. Ещё пару вопросов:
РД по кредитке = дата подписания договора (есть желание попасть на первое число) или подачи заявки?
Оформиться можно только на отделении или курьером карты/доки доставляют?
Лимит без справки о з/п наливают или лучше подстраховаться и сделать её?
clientage написав:
  dr_morgenstern написав:Ткните носом в мануал (наверняка он тут есть),плз, как правильно зайти в альфу (кредитка плюс дебетка).

см. viewtopic.php?p=5100630#p5100630

Добрый день. РД - дата подписания договора. Курьером доставляем. Если есть возможность, справку предоставьте.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:01

  tano написав:Орехи по оплатам в Розетке должны быть видны сразу? Оплатил сегодня после часу ночи пакетной Визой. Ничего не начислили. Что может быть не так?

Добрый день. Напишите номер счета, сумму покупки в ЛС, проверю.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:11

  dr_morgenstern написав:Благодарю. Ещё пару вопросов:
РД по кредитке = дата подписания договора (есть желание попасть на первое число) или подачи заявки?
Оформиться можно только на отделении или курьером карты/доки доставляют?
Лимит без справки о з/п наливают или лучше подстраховаться и сделать её?
clientage написав:
  dr_morgenstern написав:Ткните носом в мануал (наверняка он тут есть),плз, как правильно зайти в альфу (кредитка плюс дебетка).

см. viewtopic.php?p=5100630#p5100630

Справку по з/п лучше сделать, веселей лимит нальют
А за дебеткой полюбэ в отд-и идти нужно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:19

  clientage написав:А за дебеткой полюбэ в отд-и идти нужно

Ну почему же? Новые дебетки мы тоже доставляем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:21

  Alfa_Bank написав:
  tano написав:Орехи по оплатам в Розетке должны быть видны сразу? Оплатил сегодня после часу ночи пакетной Визой. Ничего не начислили. Что может быть не так?

Добрый день. Напишите номер счета, сумму покупки в ЛС, проверю.


І проінформуйте, будь ласка, про це форумчан, бо пропозиція цікава, але якщо працює тільки за Вашого втручання ...
V2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:25

Re: Альфа-Банк

по Розетке - это online-оплаты или в точке выдачи картой тоже будут считаться?
Arien
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:31

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:
  tano написав:Орехи по оплатам в Розетке должны быть видны сразу? Оплатил сегодня после часу ночи пакетной Визой. Ничего не начислили. Что может быть не так?

Добрый день. Напишите номер счета, сумму покупки в ЛС, проверю.


І проінформуйте, будь ласка, про це форумчан, бо пропозиція цікава, але якщо працює тільки за Вашого втручання ...

Доброго дня. Добре. Бонуси за сьогоднішні операції, що здійснені після 9:00 можуть нараховуватись не в момент оплати, а до кінця дня. Якщо немає бонусів за операції, що були до 9:00 - пишіть в ПП.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:32

  Arien написав:по Розетке - это online-оплаты или в точке выдачи картой тоже будут считаться?

Добрый день. Cash'U-бонусы начисляются за расчеты исключительно на сайте партнера www.rozetka.com.ua, при условии оплаты покупок с отметкой «продавец Rozetka».
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