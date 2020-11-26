Альфа-Банк
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:57
Орехи по оплатам в Розетке должны быть видны сразу? Оплатил сегодня после часу ночи пакетной Визой. Ничего не начислили. Что может быть не так?
tano
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:57
dr_morgenstern написав:
РД по кредитке = дата подписания договора (есть желание попасть на первое число) или подачи заявки?
Оформиться можно только на отделении или курьером карты/доки доставляют?
Я оформлял с доставкой на дом. Только не курьер, а "сотрудник с правом выезда к клиенту"
Но такая возможность, я так думаю, может зависет от города. Подписывал документы 19 числа вечером, РД - 20-е.
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ingtrans
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 10:57
dr_morgenstern написав:
Благодарю. Ещё пару вопросов:
РД по кредитке = дата подписания договора (есть желание попасть на первое число) или подачи заявки?
Оформиться можно только на отделении или курьером карты/доки доставляют?
Лимит без справки о з/п наливают или лучше подстраховаться и сделать её?
clientage написав: dr_morgenstern написав:
Ткните носом в мануал (наверняка он тут есть),плз, как правильно зайти в альфу (кредитка плюс дебетка).
см.
viewtopic.php?p=5100630#p5100630
Добрый день. РД - дата подписания договора. Курьером доставляем. Если есть возможность, справку предоставьте.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:01
tano написав:
Орехи по оплатам в Розетке должны быть видны сразу? Оплатил сегодня после часу ночи пакетной Визой. Ничего не начислили. Что может быть не так?
Добрый день. Напишите номер счета, сумму покупки в ЛС, проверю.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:11
dr_morgenstern написав:
Благодарю. Ещё пару вопросов:
РД по кредитке = дата подписания договора (есть желание попасть на первое число) или подачи заявки?
Оформиться можно только на отделении или курьером карты/доки доставляют?
Лимит без справки о з/п наливают или лучше подстраховаться и сделать её?
clientage написав: dr_morgenstern написав:
Ткните носом в мануал (наверняка он тут есть),плз, как правильно зайти в альфу (кредитка плюс дебетка).
см.
viewtopic.php?p=5100630#p5100630
Справку по з/п лучше сделать, веселей лимит нальют
А за дебеткой полюбэ в отд-и идти нужно
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:19
clientage написав:
А за дебеткой полюбэ в отд-и идти нужно
Ну почему же? Новые дебетки мы тоже доставляем.
Alfa_Bank
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:21
Alfa_Bank написав: tano написав:
Орехи по оплатам в Розетке должны быть видны сразу? Оплатил сегодня после часу ночи пакетной Визой. Ничего не начислили. Что может быть не так?
Добрый день. Напишите номер счета, сумму покупки в ЛС, проверю.
І проінформуйте, будь ласка, про це форумчан, бо пропозиція цікава, але якщо працює тільки за Вашого втручання ...
V2
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:25
по Розетке - это online-оплаты или в точке выдачи картой тоже будут считаться?
Arien
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:31
V2 написав: Alfa_Bank написав: tano написав:
Орехи по оплатам в Розетке должны быть видны сразу? Оплатил сегодня после часу ночи пакетной Визой. Ничего не начислили. Что может быть не так?
Добрый день. Напишите номер счета, сумму покупки в ЛС, проверю.
І проінформуйте, будь ласка, про це форумчан, бо пропозиція цікава, але якщо працює тільки за Вашого втручання ...
Доброго дня. Добре. Бонуси за сьогоднішні операції, що здійснені після 9:00 можуть нараховуватись не в момент оплати, а до кінця дня. Якщо немає бонусів за операції, що були до 9:00 - пишіть в ПП.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:32
Arien написав:
по Розетке - это online-оплаты или в точке выдачи картой тоже будут считаться?
Добрый день. Cash'U-бонусы начисляются за расчеты исключительно на сайте партнера
www.rozetka.com.ua
, при условии оплаты покупок с отметкой «продавец Rozetka».
Alfa_Bank
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