Ваау
А посоветуйте набор иконок под Шаблоны в Сенсе, а то просто цветной кужочек меня не вдохновляет, картинок под категории оплат в смарте не держал.
Хочу чото подобное их библ-ки иконок МАБа
Вот роюсь в Г-Плэе среди icon pack
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:49
Ваау
А посоветуйте набор иконок под Шаблоны в Сенсе, а то просто цветной кужочек меня не вдохновляет, картинок под категории оплат в смарте не держал.
Хочу чото подобное их библ-ки иконок МАБа
Вот роюсь в Г-Плэе среди icon pack
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:55
Там пока только цвет. Но возьмем на заметку. Спасибо.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:07
Також збільшили ліміт на Максимум, в півтора рази.
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