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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9103910491059106

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:49

  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:А за дебеткой полюбэ в отд-и идти нужно

Ну почему же? Новые дебетки мы тоже доставляем.

Ваау :)
А посоветуйте набор иконок под Шаблоны в Сенсе, а то просто цветной кужочек меня не вдохновляет, картинок под категории оплат в смарте не держал.
Хочу чото подобное их библ-ки иконок МАБа :P
Вот роюсь в Г-Плэе среди icon pack :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 11:55

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:А за дебеткой полюбэ в отд-и идти нужно

Ну почему же? Новые дебетки мы тоже доставляем.

Ваау :)
А посоветуйте набор иконок под Шаблоны в Сенсе, а то просто цветной кужочек меня не вдохновляет, картинок под категории оплат в смарте не держал.
Хочу чото подобное их библ-ки иконок МАБа :P
Вот роюсь в Г-Плэе среди icon pack :(

Там пока только цвет. Но возьмем на заметку. Спасибо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 12:07

  chipmunk написав:Зненацька збільшили ліміn по максу. Чомусь не по red карті, де він малий і виюзаний :) Це тільки в мене, чи чорна тяпниця для всіх?

Також збільшили ліміт на Максимум, в півтора рази. 8)
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