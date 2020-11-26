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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:01
DmitryZP написав:Alfa_Bank
в Хроме так же все жутко долго работает
Проверили, работает в обычном режиме. Может интернет?
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:03
Подтверждаю. Получал свои Вайты ещё в Июне у себя дома на кухне.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:14
Alfa_Bank
Напомните, пожалуйста,
пополняшку по номеру карты... с соответствующим регламентом
По счету проведется на следующий рабочий или через один?
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:18
Alfa_Bank,
заканчивается в декабре кредитная карта Коннект.
Хочу забрать новую карту в отделении в Киеве. Оператор в чате написал что карта будет доставлена на укрпочту по месту проживания и других вариантов нет. Почему я не могу забрать свою карту в отделении? Давно такое нововведение?
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Sergion
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:29
vollena71 написав:
Alfa_Bank
Напомните, пожалуйста,
пополняшку по номеру карты... с соответствующим регламентом
По счету проведется на следующий рабочий или через один?
Добрый день. На следующий рабочий.
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Alfa_Bank
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- Представник банку
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- Повідомлень: 9645
- З нами з: 18.02.13
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:33
Sergion написав:
Alfa_Bank,
заканчивается в декабре кредитная карта Коннект.
Хочу забрать новую карту в отделении в Киеве. Оператор в чате написал что карта будет доставлена на укрпочту по месту проживания и других вариантов нет. Почему я не могу забрать свою карту в отделении? Давно такое нововведение?
Добрый день. Смотрю. Отпишусь.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:36
Я что-то пропустил или уже вышло новое приложение?
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lloydbanksua
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:36
Востаннє редагувалось Vorlon
в П'ят 27 лис, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
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Vorlon
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:37
Alfa_Bank ну как-то избирательно интернет стал работать, именно на МАБе, при этом сам вход работает идеально (логин/дата рождения - пароль - смс)
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DmitryZP
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:43
lloydbanksua написав:
Я что-то пропустил или уже вышло новое приложение?
на него уже и первая обнова прилетела ))
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Kalgan
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