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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9105910691079108>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:01

  DmitryZP написав:Alfa_Bank в Хроме так же все жутко долго работает

Проверили, работает в обычном режиме. Может интернет?
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 9645
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Подякував: 92 раз.
Подякували: 879 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:03

Подтверждаю. Получал свои Вайты ещё в Июне у себя дома на кухне.
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Striker
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Повідомлень: 1170
З нами з: 15.02.20
Подякував: 158 раз.
Подякували: 121 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:14

Alfa_Bank
Напомните, пожалуйста,
пополняшку по номеру карты... с соответствующим регламентом :evil:

По счету проведется на следующий рабочий или через один?
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vollena71
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Подякував: 491 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:18

перевыпуск карты

Alfa_Bank,
заканчивается в декабре кредитная карта Коннект.
Хочу забрать новую карту в отделении в Киеве. Оператор в чате написал что карта будет доставлена на укрпочту по месту проживания и других вариантов нет. Почему я не могу забрать свою карту в отделении? Давно такое нововведение?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:29

  vollena71 написав:Alfa_Bank
Напомните, пожалуйста,
пополняшку по номеру карты... с соответствующим регламентом :evil:

По счету проведется на следующий рабочий или через один?

Добрый день. На следующий рабочий.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:33

  Sergion написав:Alfa_Bank,
заканчивается в декабре кредитная карта Коннект.
Хочу забрать новую карту в отделении в Киеве. Оператор в чате написал что карта будет доставлена на укрпочту по месту проживания и других вариантов нет. Почему я не могу забрать свою карту в отделении? Давно такое нововведение?

Добрый день. Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 9645
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:36

Я что-то пропустил или уже вышло новое приложение?
lloydbanksua
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:36

lloydbanksua
Пропустили - вышло, вчера :lol:

https://alfabank.ua/ru/about/press/alfa ... upera-2345
Востаннє редагувалось Vorlon в П'ят 27 лис, 2020 13:37, всього редагувалось 1 раз.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:37

Alfa_Bank ну как-то избирательно интернет стал работать, именно на МАБе, при этом сам вход работает идеально (логин/дата рождения - пароль - смс)
DmitryZP
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:43

  lloydbanksua написав:Я что-то пропустил или уже вышло новое приложение?

на него уже и первая обнова прилетела ))
Kalgan
 
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