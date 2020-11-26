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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:49
DmitryZP написав:Alfa_Bank
ну как-то избирательно интернет стал работать, именно на МАБе, при этом сам вход работает идеально (логин/дата рождения - пароль - смс)
Попробуйте чуть позже зайти.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:50
А раздел кэшью опять приказал долго жить? Ранее краем глаза увидел про акцию с Розеткой, но изучать времени не было. А сейчас ткнулся - раздела опять нет, целиком.
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:53
M-Audio написав:
А раздел кэшью опять приказал долго жить? Ранее краем глаза увидел про акцию с Розеткой, но изучать времени не было. А сейчас ткнулся - раздела опять нет, целиком.
Добрый день. Проводятся работы. Скоро появится.https://rozetka.com.ua/news-articles-promotions/promotions/336861.html
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Alfa_Bank
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- Повідомлень: 9645
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 92 раз.
- Подякували: 879 раз.
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