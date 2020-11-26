Попробуйте чуть позже зайти.
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:49
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:50
А раздел кэшью опять приказал долго жить? Ранее краем глаза увидел про акцию с Розеткой, но изучать времени не было. А сейчас ткнулся - раздела опять нет, целиком.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:53
Добрый день. Проводятся работы. Скоро появится.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:15
Два дня уже тапаю Сенс, лично мне, как не продвинутому пользователю, очень нравится! Особенно иконки с цифрами на рабочем столе, в Мобайле приходилось постоянно входить/выходить то в кредитку,то в счет, то в депозит. Рабочий стол это отличное решение. Еще с удивлением заметил в разделе Платежи заметно увеличился перечень контрагентов в комунальной сфере, а было только 2 контрагента по области, а счас и водоканал и спецкомунтранс и музыкальноя школа и спортивные учереждения, комунальные платежи с кредитки без комиссий это нужное дело. А то через кассу 50 грн. одна платежка, неважно на какую сумму. А еще в Профиле с удивлением обнаружил, что являюсь клиентом уже 10 лет и 6 месяцев, специально так для себя такую статистику не вел, а получается впечетляющая цифра.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:58
Сенс
Коллеги, у меня одного этот новый Сенс подтормаживает? После тапов приложение думает секунду-две, потом грузит и только потом показывает экран.
С телефоном проблем нет - старое приложение работало шустро, другие проги тоже не тупят.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:50
Кешбечные карты!
|