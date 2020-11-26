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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9105910691079108

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:49

  DmitryZP написав:Alfa_Bank ну как-то избирательно интернет стал работать, именно на МАБе, при этом сам вход работает идеально (логин/дата рождения - пароль - смс)

Попробуйте чуть позже зайти.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:50

А раздел кэшью опять приказал долго жить? Ранее краем глаза увидел про акцию с Розеткой, но изучать времени не было. А сейчас ткнулся - раздела опять нет, целиком.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 13:53

  M-Audio написав:А раздел кэшью опять приказал долго жить? Ранее краем глаза увидел про акцию с Розеткой, но изучать времени не было. А сейчас ткнулся - раздела опять нет, целиком.

Добрый день. Проводятся работы. Скоро появится.
https://rozetka.com.ua/news-articles-promotions/promotions/336861.html
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:15

Два дня уже тапаю Сенс, лично мне, как не продвинутому пользователю, очень нравится! Особенно иконки с цифрами на рабочем столе, в Мобайле приходилось постоянно входить/выходить то в кредитку,то в счет, то в депозит. Рабочий стол это отличное решение. Еще с удивлением заметил в разделе Платежи заметно увеличился перечень контрагентов в комунальной сфере, а было только 2 контрагента по области, а счас и водоканал и спецкомунтранс и музыкальноя школа и спортивные учереждения, комунальные платежи с кредитки без комиссий это нужное дело. А то через кассу 50 грн. одна платежка, неважно на какую сумму. А еще в Профиле с удивлением обнаружил, что являюсь клиентом уже 10 лет и 6 месяцев, специально так для себя такую статистику не вел, а получается впечетляющая цифра.
joik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:58

Сенс

Коллеги, у меня одного этот новый Сенс подтормаживает? После тапов приложение думает секунду-две, потом грузит и только потом показывает экран.
С телефоном проблем нет - старое приложение работало шустро, другие проги тоже не тупят.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 16:50

  M-Audio написав:А раздел кэшью опять приказал долго жить? Ранее краем глаза увидел про акцию с Розеткой, но изучать времени не было. А сейчас ткнулся - раздела опять нет, целиком.
https://rozetka.com.ua/news-articles-pr ... 36861.html
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 17:57

  DmitryZP написав:Alfa_Bank ну как-то избирательно интернет стал работать, именно на МАБе, при этом сам вход работает идеально (логин/дата рождения - пароль - смс)

Спартаковці в нього напхали стільки трекерів: фейсбук, гугл.аналітика, ще різної фігні, що воно жере трафіку і ресурсів більше ніж самий МАБ.
Підпис без реферальних посилань :)
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:28

Re: Альфа-Банк

В сенсе есть аналог пополнения онлайн со своего счета? Шаблон по таким пополнения не предлагает
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 18:35

  2XL написав:В сенсе есть аналог пополнения онлайн со своего счета? Шаблон по таким пополнения не предлагает

Просто создайте платеж на нужный ИБАН, и после выполнения сохраните шаблон.
В Мобайле такое каНает при самом платеже, но сохранить шаблон там низзя.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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