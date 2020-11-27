Додано: П'ят 27 лис, 2020 15:15

Два дня уже тапаю Сенс, лично мне, как не продвинутому пользователю, очень нравится! Особенно иконки с цифрами на рабочем столе, в Мобайле приходилось постоянно входить/выходить то в кредитку,то в счет, то в депозит. Рабочий стол это отличное решение. Еще с удивлением заметил в разделе Платежи заметно увеличился перечень контрагентов в комунальной сфере, а было только 2 контрагента по области, а счас и водоканал и спецкомунтранс и музыкальноя школа и спортивные учереждения, комунальные платежи с кредитки без комиссий это нужное дело. А то через кассу 50 грн. одна платежка, неважно на какую сумму. А еще в Профиле с удивлением обнаружил, что являюсь клиентом уже 10 лет и 6 месяцев, специально так для себя такую статистику не вел, а получается впечетляющая цифра.