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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:40
І мене Альфа кінула з горішками від розетки.
Підпис без реферальних посилань
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:51
clientage написав: 2XL написав:
В сенсе есть аналог пополнения онлайн со своего счета? Шаблон по таким пополнения не предлагает
Просто создайте платеж на нужный ИБАН, и после выполнения сохраните шаблон.
Это же не то пальто
Размер имеет значение.
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П'ят 27 лис, 2020 19:43
Spring
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