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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9106910791089109

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:40

Re: Альфа-Банк

І мене Альфа кінула з горішками від розетки.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 16.02.17
Подякував: 298 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:49

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:Давайте письками меряцца ...Зображення
Зображення
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3492
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:51

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  2XL написав:В сенсе есть аналог пополнения онлайн со своего счета? Шаблон по таким пополнения не предлагает

Просто создайте платеж на нужный ИБАН, и после выполнения сохраните шаблон.
Это же не то пальто
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3492
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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  #<1 ... 9106910791089109
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