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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9106910791089109

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1044
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
174
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1044
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:40

Re: Альфа-Банк

І мене Альфа кінула з горішками від розетки.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 16.02.17
Подякував: 298 раз.
Подякували: 99 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:49

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:Давайте письками меряцца ...Зображення
Зображення
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3492
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:51

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  2XL написав:В сенсе есть аналог пополнения онлайн со своего счета? Шаблон по таким пополнения не предлагает

Просто создайте платеж на нужный ИБАН, и после выполнения сохраните шаблон.
Это же не то пальто
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлень: 3492
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 226 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:15

  Кочевник написав:І мене Альфа кінула з горішками від розетки.

Ну пишут что есть трудности. Обещают доначислить. У мну две покупки начислилось норм, а одна почемуто пошла по категории "продукты" за 2%. Горячка естественно в дауне
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
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1

 
Повідомлень: 5170
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:50

  Sergion написав:Alfa_Bank,
заканчивается в декабре кредитная карта Коннект.
Хочу забрать новую карту в отделении в Киеве. Оператор в чате написал что карта будет доставлена на укрпочту по месту проживания и других вариантов нет. Почему я не могу забрать свою карту в отделении? Давно такое нововведение?


год как минимум,
можете попробовать заказать доставку в отделение банка, мне оператор так подтверждал - в итоге доставили в отделение УкрПошты, но ничего страшного - там по паспорту быстро все выдали и все активировал: главное не путать адрес проживания и адрес прописки ( по-моему, приходит смс, где вас ждет письмо)
cohan
 
Повідомлень: 498
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Подякував: 40 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:52

Re: Альфа-Банк

любителям sense- не забывайте переключить пуши, если удаляете старый МаБ,
и особенно если возвращаете )))
cohan
 
Повідомлень: 498
З нами з: 27.09.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 37 раз.
 
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  #<1 ... 9106910791089109
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