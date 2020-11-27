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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:40
Re: Альфа-Банк
І мене Альфа кінула з горішками від розетки.
Підпис без реферальних посилань
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:49
Re: Альфа-Банк
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:51
Re: Альфа-Банк
Это же не то пальто
Размер имеет значение.
Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:15
Ну пишут что есть трудности. Обещают доначислить. У мну две покупки начислилось норм, а одна почемуто пошла по категории "продукты" за 2%. Горячка естественно в дауне
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:50
год как минимум,
можете попробовать заказать доставку в отделение банка, мне оператор так подтверждал - в итоге доставили в отделение УкрПошты, но ничего страшного - там по паспорту быстро все выдали и все активировал: главное не путать адрес проживания и адрес прописки ( по-моему, приходит смс, где вас ждет письмо)
Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:52
Re: Альфа-Банк
любителям sense- не забывайте переключить пуши, если удаляете старый МаБ,
и особенно если возвращаете )))
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