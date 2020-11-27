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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:40
І мене Альфа кінула з горішками від розетки.
Підпис без реферальних посилань
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Кочевник
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:51
clientage написав: 2XL написав:
В сенсе есть аналог пополнения онлайн со своего счета? Шаблон по таким пополнения не предлагает
Просто создайте платеж на нужный ИБАН, и после выполнения сохраните шаблон.
Это же не то пальто
Размер имеет значение.
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2XL
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:15
Кочевник написав:
І мене Альфа кінула з горішками від розетки.
Ну пишут что есть трудности. Обещают доначислить. У мну две покупки начислилось норм, а одна почемуто пошла по категории "продукты" за 2%. Горячка естественно в дауне
50 грн./100 грн.
- карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN 100 грн.
- для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ
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Flamingo
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:50
Sergion написав:
Alfa_Bank,
заканчивается в декабре кредитная карта Коннект.
Хочу забрать новую карту в отделении в Киеве. Оператор в чате написал что карта будет доставлена на укрпочту по месту проживания и других вариантов нет. Почему я не могу забрать свою карту в отделении? Давно такое нововведение?
год как минимум,
можете попробовать заказать доставку в отделение банка, мне оператор так подтверждал - в итоге доставили в отделение УкрПошты, но ничего страшного - там по паспорту быстро все выдали и все активировал: главное не путать адрес проживания и адрес прописки ( по-моему, приходит смс, где вас ждет письмо)
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cohan
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Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:52
любителям sense- не забывайте переключить пуши, если удаляете старый МаБ,
и особенно если возвращаете )))
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cohan
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Додано: Суб 28 лис, 2020 08:43
Flamingo написав:
одна почемуто пошла по категории "продукты" за 2%.
Алкоголь?
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Citizen_D
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kreuz
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