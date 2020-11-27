Додано: Суб 28 лис, 2020 11:01

Вопрос к представителю.



Преамбула: есть "основная" трэвел с допкой на жену, трэвел бонусы, тысяч 7 с чем-то ждут свободы от ковида, и вторая кредитка максимум. В кэшью выбираются категории >3%, так как в остальных смысла нет; в этом месяце выбраны в том числе "книги" с 20%.

Жена умудрилась трэвелом заплатить наложку на новой почте, положил трэвел на полку, до конца месяца пользуюсь максимумом, там в первых числах будет доход, достаточный и оптимальный для вывода трэвела в 0.



Условие: Есть хорошая, как по мне, цена на товар на Амазоне, около 110уе при обычной цене 170.



Вопрос: я правильно понимаю, что если я покупаю этот недорогой товар максимумом, я буду оштрафован банком на те 7 с чем-то тысяч трэвел бонусов? Лучше воспользоваться картой другого банка, можно как-то очистить категорию, или проблем не будет?