RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9106910791089109

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1045
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1045
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:40

Re: Альфа-Банк

І мене Альфа кінула з горішками від розетки.
Підпис без реферальних посилань :)
Кочевник
 
Повідомлень: 1702
З нами з: 16.02.17
Подякував: 299 раз.
Подякували: 100 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:49

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:Давайте письками меряцца ...Зображення
Зображення
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 22:51

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  2XL написав:В сенсе есть аналог пополнения онлайн со своего счета? Шаблон по таким пополнения не предлагает

Просто создайте платеж на нужный ИБАН, и после выполнения сохраните шаблон.
Это же не то пальто
Размер имеет значение.
2XL
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3492
З нами з: 13.12.12
Подякував: 751 раз.
Подякували: 226 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:15

  Кочевник написав:І мене Альфа кінула з горішками від розетки.

Ну пишут что есть трудности. Обещают доначислить. У мну две покупки начислилось норм, а одна почемуто пошла по категории "продукты" за 2%. Горячка естественно в дауне
50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
    55 грн. - карта Sportbank от ОКСИбанка - https://sportbank.com.ua/r/?ref=APw4jNN
100 грн. - для милых дам карта Pudra от Таскомбанка - https://clc.am/BQ6Hbg
    50 грн. - карта Зелена от А-банка - https://a-bank.com.ua/t?a=4QXHYBGJYXX0
إِنْ شَاءَ ٱللَّٰهُ‎
Flamingo
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 5171
З нами з: 20.03.15
Подякував: 90 раз.
Подякували: 1193 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:50

  Sergion написав:Alfa_Bank,
заканчивается в декабре кредитная карта Коннект.
Хочу забрать новую карту в отделении в Киеве. Оператор в чате написал что карта будет доставлена на укрпочту по месту проживания и других вариантов нет. Почему я не могу забрать свою карту в отделении? Давно такое нововведение?


год как минимум,
можете попробовать заказать доставку в отделение банка, мне оператор так подтверждал - в итоге доставили в отделение УкрПошты, но ничего страшного - там по паспорту быстро все выдали и все активировал: главное не путать адрес проживания и адрес прописки ( по-моему, приходит смс, где вас ждет письмо)
cohan
 
Повідомлень: 498
З нами з: 27.09.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лис, 2020 23:52

Re: Альфа-Банк

любителям sense- не забывайте переключить пуши, если удаляете старый МаБ,
и особенно если возвращаете )))
cohan
 
Повідомлень: 498
З нами з: 27.09.19
Подякував: 40 раз.
Подякували: 37 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 08:43

Re: Альфа-Банк

  Flamingo написав:одна почемуто пошла по категории "продукты" за 2%.

Алкоголь?
Citizen_D
 
Повідомлень: 12
З нами з: 14.03.20
Подякував: 7 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:01

Re: Альфа-Банк

Вопрос к представителю.

Преамбула: есть "основная" трэвел с допкой на жену, трэвел бонусы, тысяч 7 с чем-то ждут свободы от ковида, и вторая кредитка максимум. В кэшью выбираются категории >3%, так как в остальных смысла нет; в этом месяце выбраны в том числе "книги" с 20%.
Жена умудрилась трэвелом заплатить наложку на новой почте, положил трэвел на полку, до конца месяца пользуюсь максимумом, там в первых числах будет доход, достаточный и оптимальный для вывода трэвела в 0.

Условие: Есть хорошая, как по мне, цена на товар на Амазоне, около 110уе при обычной цене 170.

Вопрос: я правильно понимаю, что если я покупаю этот недорогой товар максимумом, я буду оштрафован банком на те 7 с чем-то тысяч трэвел бонусов? Лучше воспользоваться картой другого банка, можно как-то очистить категорию, или проблем не будет?
sanyok
 
Повідомлень: 163
З нами з: 15.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 42 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 28 лис, 2020 11:06

  sanyok написав:Вопрос к представителю.

Преамбула: есть "основная" трэвел с допкой на жену, трэвел бонусы, тысяч 7 с чем-то ждут свободы от ковида, и вторая кредитка максимум. В кэшью выбираются категории >3%, так как в остальных смысла нет; в этом месяце выбраны в том числе "книги" с 20%.
Жена умудрилась трэвелом заплатить наложку на новой почте, положил трэвел на полку, до конца месяца пользуюсь максимумом, там в первых числах будет доход, достаточный и оптимальный для вывода трэвела в 0.

Условие: Есть хорошая, как по мне, цена на товар на Амазоне, около 110уе при обычной цене 170.

Вопрос: я правильно понимаю, что если я покупаю этот недорогой товар максимумом, я буду оштрафован банком на те 7 с чем-то тысяч трэвел бонусов? Лучше воспользоваться картой другого банка, можно как-то очистить категорию, или проблем не будет?


да
Думаю, это сложно, только если ты делаешь это сложным. Это менталитет.
https://youtu.be/vjtXbzXwBDs?t=3176 :arrow: :arrow: :arrow: Хозяин системы.
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3718
З нами з: 22.12.16
Подякував: 290 раз.
Подякували: 213 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 11:10

Re: Альфа-Банк

А Black/Graphite по бину пробиваются как дебетные или как кредитные? Больше интересуют Visa, но в принципе и MasterСard интересно.
  • http://v.pumb.ua/bcUyXE (в Viber) - 100 грн > ПУМБ всеМожу (кешбэк)
  • http://lx4.me/c/k5qqaGbY - 40,25/80,5+80,5 грн > деб./кред. КОКО Форвард (кешбэк, % на остаток)
  • https://tinyurl.com/y87fcew8 - 55 грн > Sportbank (кешбэк)
  • https://tinyurl.com/y9fv8o9w - 50 грн > А-Банк (кешбэк, % на остаток, бесплатный СЭП)
ingtrans
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1842
З нами з: 31.07.19
Подякував: 43 раз.
Подякували: 229 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9106910791089109
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 4443, 4444, 4445
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
44440 5408475
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лис, 2020 11:25
Вкладчик1234
А-Банк 1 ... 1768, 1769, 1770
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
17693 2488108
Переглянути останнє повідомлення
Нед 29 лис, 2020 10:50
BigMan
Юнекс Банк 1 ... 240, 241, 242
Valeryi » Сер 07 тра, 2008 03:51
2413 78956
Переглянути останнє повідомлення
Суб 28 лис, 2020 20:24
STIGA

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.