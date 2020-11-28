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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9107910891099110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1045
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1045
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:21

  Citizen_D написав:
  Flamingo написав:одна почемуто пошла по категории "продукты" за 2%.

Алкоголь?


У меня вчера алкоголь прошел, как маркетплейс.
artmay
 
Повідомлень: 2
З нами з: 28.11.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:19

Сразу не начислили бонусы за zakaz.ua
Но что-то раздел кешью тормозит, надеюсь роздуплятся и начислят
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 13396
З нами з: 18.04.15
Подякував: 7369 раз.
Подякували: 3516 раз.
 
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  #<1 ... 9107910891099110
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rollo

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Альфа-Банк (91092)
29.11.2020 16:19
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