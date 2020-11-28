|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 29 лис, 2020 15:21
Citizen_D написав: Flamingo написав:
одна почемуто пошла по категории "продукты" за 2%.
Алкоголь?
У меня вчера алкоголь прошел, как маркетплейс.
-
artmay
-
-
- Повідомлень: 2
- З нами з: 28.11.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 29 лис, 2020 16:19
Сразу не начислили бонусы за zakaz.ua
Но что-то раздел кешью тормозит, надеюсь роздуплятся и начислят
Biden's Laptop Matters
-
Вкладчик1234
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 13396
- З нами з: 18.04.15
- Подякував: 7369 раз.
- Подякували: 3516 раз.
-
- Профіль
-
3
2
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: ingtrans
, ramaz
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|
Схожі теми
|
|2418
|79280
|
|
|17694
|2488504
|
Нед 29 лис, 2020 13:06
vcy
|
|44441
|5409229
|
Нед 29 лис, 2020 13:05
rollo
|