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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 9107910891099110

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1045
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
213
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
177
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
175
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
282
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
198
Всього голосів : 1045
Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 15:21

  Citizen_D написав:
  Flamingo написав:одна почемуто пошла по категории "продукты" за 2%.

Алкоголь?


У меня вчера алкоголь прошел, как маркетплейс.
artmay
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 16:19

Сразу не начислили бонусы за zakaz.ua
Но что-то раздел кешью тормозит, надеюсь роздуплятся и начислят
Biden's Laptop Matters
Вкладчик1234
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Форумчанин року
 
Повідомлень: 13399
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Подякували: 3517 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 29 лис, 2020 19:24

Вкладчик1234 тока шо оплатил 10к на розетке, все зачислили моментально
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omb
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 лис, 2020 00:47

  clientage написав:
  2XL написав:В сенсе есть аналог пополнения онлайн со своего счета? Шаблон по таким пополнения не предлагает

Просто создайте платеж на нужный ИБАН, и после выполнения сохраните шаблон.
В Мобайле такое каНает при самом платеже, но сохранить шаблон там низзя.

В этой новой свистоперделке тоже нельзя сделать шаблон для перевода с дебитки на кредитку.
Ещё одни обои на разваленный бэк.
Все остаётся по старому - для гашения кредитки в Алле проще воспользоватся шаблоном в другом банке
curiousobro
 
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  #<1 ... 9107910891099110
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